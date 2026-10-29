La hipótesis fue revelada este jueves 29 de octubre por la Fiscalía General de la Nación, que entregó nuevos detalles de la investigación contra Freddy Alexander Barajas Rivera, exyerno de las víctimas y señalado como presunto responsable del doble homicidio.

Un posible acto de retaliación sería el móvil del asesinato de Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, una pareja de adultos mayores atacada con arma blanca dentro de su vivienda en el barrio Aures, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

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Crimen de adultos mayores en Suba: Fiscalía apunta a retaliación contra hija de las víctimas

Según el ente acusador, el hombre habría actuado por resentimiento hacia su antigua compañera sentimental, quien decidió terminar la relación e iniciar un nuevo vínculo afectivo. Los investigadores sostienen que, luego de conocer la decisión, Barajas habría ejercido actos de de extrema violencia contra la pareja, particularmente contra Gloria Isabel Guerrero, como expresión de ese resentimiento.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.

Una cámara de seguridad, clave para reconstruir el crimen

Según la Fiscalía, el pasado 13 de marzo, familiares de los adultos mayores detectaron una situación irregular mientras monitoreaban una cámara de seguridad instalada en la vivienda. Al desplazarse hasta el inmueble en compañía de uniformados de la Policía Nacional, encontraron a los esposos con múltiples heridas ocasionadas con un objeto cortopunzante.

Los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores indicarían que Barajas Rivera fue la única persona que ingresó y salió de la vivienda durante el periodo en el que ocurrió el crimen.

El señalado llevaba más de 20 años vinculado a la familia

Uno de los aspectos que rodean el caso es la cercanía que existía entre el procesado y las víctimas.

A partir del vínculo sentimental que Barajas Rivera sostuvo con una de las hijas de la pareja y, de acuerdo con la Fiscalía, llevaba más de dos décadas vinculado al núcleo familiar. Aunque la relación terminó, el hombre continuaba viviendo en la casa de sus exsuegros, quienes lo habían acogido durante años.

Una nieta de las víctimas había contado a Noticias Caracol que sus abuelos permitieron que el hombre permaneciera en su hogar por el cariño que sentían hacia su hija y su nieto.

La condición de salud de una de las víctimas

Otro de los elementos destacados por la Fiscalía fue la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Alberto Anzola. Según explicó el abogado de la familia, el adulto mayor recibía tratamientos de diálisis, tenía dificultades de movilidad y necesitaba ayuda para desplazarse dentro de su vivienda.

El representante judicial también señaló que, cuando fue encontrado sin vida, estaba cerca del bastón que utilizaba para caminar.

En cuanto a Gloria Isabel Guerrero, el abogado indicó que la mujer habría recibido entre 17 y 19 heridas con arma blanca, mientras que su esposo presentaba lesiones en el cuello y otras partes del cuerpo.

Capturado y enviado a prisión: ¿qué sigue en el proceso?

Tras las actividades de policía judicial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Freddy Alexander Barajas Rivera.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó su responsabilidad y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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La decisión se conoce después de que los familiares expresaran preocupación por su seguridad. Su abogado había advertido que el señalado conocía las viviendas de varios integrantes de la familia, lo que aumentaba el temor entre los allegados.

Con la medida de aseguramiento definida, el proceso continuará para establecer judicialmente la responsabilidad de Barajas Rivera. Entretanto, la familia de Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero espera que se esclarezca el crimen.

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