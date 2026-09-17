A niña hallada en alcantarilla la asfixiaron hasta la muerte, dice dictamen preliminar

Un grupo de niños que jugaba en el barrio J. J. Rendón, en Ciudad Bolívar, encontró el…

Ana Lucía González Mendoza, la niña de nueve años que desapareció en Mosquera y cuyo cuerpo encontraron en una alcantarilla en Ciudad Bolívar, al parecer, la asfixiaron. De momento, esa es la versión preliminar sobre la causa de la muerte de la menor, dictamen que debe corroborar el Instituto de Medicina Legal, que continua con la inspección del cuerpo para emitir un dictamen pericial definitivo, que indique, además, si sufrió otro tipo de agresiones.

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Un grupo de niños que jugaba en el barrio J. J. Rendón, en Ciudad Bolívar, encontró el cuerpo en la tarde del 15 de septiembre y alertó a los adultos del sector. La comunidad informó lo ocurrido a la línea de emergencias 123. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyaron la recuperación del cuerpo, y funcionarios del CTI de la Fiscalía, encargados de la inspección del cadáver.

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En un primer momento, las autoridades de Bogotá señalaron que la víctima no figuraba entre los casos abiertos de menores desaparecidos en la capital. La búsqueda había comenzado en Mosquera, donde su familia reportó la desaparición desde el sector de Porvenir Río. La Alcaldía de ese municipio activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Posteriormente, confirmó que la menor encontrada en el sur de Bogotá correspondía a Ana Lucía.

El sistema de vigilancia de Porvenir Río permitió individualizar a un hombre y reconstruir parte de la ruta que habría seguido después de llevarse a la niña. Según la hipótesis de la Fiscalía, el sospechoso habría sacado a Ana Lucía de la vivienda después de sostener una discusión con uno de sus familiares.

Las autoridades de Mosquera compartieron la información recopilada con los investigadores en Bogotá. Durante la noche del 16 de septiembre, agentes del CTI ejecutaron una orden de captura contra el señalado responsable.

¿Qué cargos enfrentará el capturado?

La Fiscalía anunció que le imputará los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. La formulación de esos cargos no equivale a una condena. El ente investigador deberá presentar ante un juez los elementos que sustentan su hipótesis y solicitar la medida que considere necesaria mientras avanza el proceso.

Aunque algunas versiones han calificado el crimen como feminicidio, la Fiscalía informó hasta ahora que la imputación será por homicidio agravado. La investigación deberá establecer el contexto completo del ataque y determinar si participaron otras personas.

Los estudios forenses serán determinantes para confirmar la causa de la muerte, precisar las demás agresiones que habría sufrido Ana Lucía y fortalecer las pruebas contra el capturado.

Lea más: Los cargos que enfrentaría capturado por feminicidio de la pequeña Ana Lucía

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