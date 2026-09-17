Los cargos que enfrentaría capturado por feminicidio de la pequeña Ana Lucía

Tras la alerta a la línea de emergencias 123, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía llegaron al punto para realizar el rescate y levantamiento…

Todo ocurrió en cuestión de horas. El 16 de septiembre, en horas de la mañana, se conoció la noticia del lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de una niña en el barrio Juan José Rendón de la localidad de Ciudad Bolívar. Según vecinos de la comunidad, fueron precisamente otros menores que jugaban cerca de la zona los que vieron el cadáver de la menor y salieron despavoridos.

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Tras la alerta a la línea de emergencias 123, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía llegaron al punto para realizar el rescate y levantamiento del cadáver. Para ese momento, el secretario de Seguridad, César Restrepo, descartó que la víctima estuviera reportada como desaparecida en Bogotá.

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Quien lo hizo fue el alcalde del municipio de Mosquera. A través de un comunicado, informó que desde el momento en que se reportó la desaparición de una niña el 14 de septiembre en el sector de Porvenir Río, activaron "todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa". ¿Por qué Bogotá no conocía de ese reporte?

En el marco del proceso, se pudo establecer entonces que el cuerpo sin vida al sur de la ciudad correspondía a la pequeña Ana Lucía González Mendoza, de apenas 9 años.

El primer capturado

Ese mismo 16 de septiembre, en horas de la noche, el CTI de la Fiscalía anunció que ejecutó una orden de captura en Bogotá contra un hombre sospechoso del feminicidio de Ana Lucía.

De acuerdo con el ente acusador, la hipótesis apunta a que el hoy indiciado "se habría llevado a la niña de su vivienda tras una discusión que sostuvo con uno de los familiares de la víctima".

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El hombre, quien de acuerdo con la Alcaldía de Mosquera sería "uno de los responsables", será imputado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años".