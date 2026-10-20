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A prueba el Decreto 1525: tres días de protestas dejan balances opuestos

Bloqueos en vías principales, un aparente uso desmedido de la fuerza y manifestantes heridos y detenidos: así se “estrenó” en Bogotá el decreto nacional que cambió la actuación de la Policía Antidisturbios.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
AME7344. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/10/2026.- Un vehículo de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi) se enfrenta a manifestantes frente al Museo Nacional, durante una protesta por el retiro de al menos 30 piezas relacionadas con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, este domingo en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Ningún uniformado de la Policía resultó ileso, mientras que sí hubo 14 ciudadanos heridos. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Gobierno Nacional aplicó en seis ciudades del país, entre ellas Bogotá, el nuevo decreto que modifica la actuación y los protocolos de la Fuerza Pública en el marco del derecho de la protesta social. Tres jornadas dejaron un contradictorio balance sobre cómo el Gobierno ordenó intervenir la manifestación en la capital, que fue el escenario principal en el que se puso a prueba su relación con la movilización social.

El 13 de octubre, un día antes de que la oposición marchara en las calles, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 1525,…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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