Temblores ONG denunció heridos tras intervención de fuerza pública en el Museo Nacional

En la tarde de este domingo, se registraron bloqueos sobre la calle 26 con carrera 19, a la altura de la estación Centro Memoria, tras la intervención de la fuerza pública al plantón pacífico que se realizaba en el Museo Nacional. De acuerdo con Transmilenio, por casi dos horas se vieron afectados servicios troncales y del SITP, así como cierres y desvíos de vías principales.

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Los bloqueos continuaron luego de que uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) (antes Undmo) intervinieron nuevamente con tanquetas y aturdidoras el plantón en rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura de retirar 30 piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

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La intervención, de acuerdo con la ONG Temblores, dejó personas heridas y capturadas irregularmente, siendo trasladadas a CAI y Centros de Traslados por Protección. "El escuadrón antidisturbios y la fuerza disponible no han guardado distancia y han hostigado a las personas manifestantes", denunciaron.

#AEstaHora | Se presenta manifestación en la calle 26 (Av. Dorado) con carrera 19.



❌Afectación en la calzada, en los dos sentidos.



📍Rutas alternas:

NQS

Calle 19 pic.twitter.com/BSIz9YjM8h — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 18, 2026

Y es que videos tomados por testigos evidenciaron cómo tanquetas lanzaban chorros de agua a manifestantes y uniformados intentaban retener a manifestantes, mientras otros se enfrentaban a los uniformados con piedras.

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Esta era la segunda jornada de manifestaciones que contó con la presencia de al menos 300 personas de todas las edades. Con pancartas que reclamaban la decisión: "Entre menos historia, menos memoria"; "La historia de Colombia es Queer"; "Con censura no hay cultura": integrantes de la comunidad LGBTIQ+, organizaciones feministas y algunos políticos de la oposición hicieron presencia frente al Museo Nacional. Una de ellas, fue la congresista, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), quien minutos antes de la intervención, anunció que demandará el decreto que modifica las reglas de actuación y los protocolos de la Fuerza Pública durante la protesta social.

El Espectador acompañó el primer día del plantón, en el que participaron más de 500 personas de distintas edades. Según relataron quienes permanecían a las afueras del museo, hacia las 6:33 p. m. una tanqueta comenzó a lanzar chorros de agua para dispersar a los manifestantes. En los siguientes 30 minutos, la situación se intensificó con el despliegue de varios agentes, mientras se escuchaban aturdidoras y algunas personas lanzaban piedras. Hacia las 7:30 p. m., el orden público se había restablecido, aunque unidades de la Unadi continuaron en el sector.

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Durante esta coyuntura, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la intervención de la fuerza pública, pues señaló que la protesta transcurrió de manera pacífica y recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías "pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, cuyo carácter pacífico no se pierde por las afectaciones a la movilidad". Y añadió. "Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanza agua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación".

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