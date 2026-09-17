La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) destinó COP 5.880 millones para desarrollar la estrategia Cosecha de Agua Comunitaria, en conjunto con la Gobernación y el Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca (IDACO). Los organismos de Acción Comunal recibirán los equipos y se…

¡A recoger agua antes de El Niño! Esa es la posibilidad que tienen las comunidades rurales de Cundinamarca, que recibirán 2.100 sistemas para recolectar y almacenar lluvia, como alternativa durante las temporadas secas que se avecinan.

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A recoger agua antes de El Niño: Cundinamarca instalará 2.100 sistemas para guardar lluvia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) destinó COP 5.880 millones para desarrollar la estrategia Cosecha de Agua Comunitaria, en conjunto con la Gobernación y el Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca (IDACO). Los organismos de Acción Comunal recibirán los equipos y se encargarán de apoyar su implementación en los territorios.

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Ya entregaron 571 sistemas en 31 municipios

Durante agosto, las entidades distribuyeron 571 kits en 31 municipios. Entre los primeros beneficiados se encuentran Tausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Manta, Tibirita, Machetá, Útica y Quebradanegra.

Cada sistema permite captar las aguas lluvias y conservarlas para diferentes usos domésticos. La estrategia busca reducir la presión sobre los acueductos y las fuentes hídricas durante los periodos de menor disponibilidad.

“Con una inversión de COP 5.880 millones de la CAR, esta estrategia avanza hacia la entrega de 2.100 kits de Cosecha de Agua Comunitaria en todo el departamento”, explicó Erika Sabogal, gerente del IDACO.

Las juntas comunales ayudarán a definir las necesidades

Los equipos incluyen herramientas pedagógicas para orientar a las comunidades sobre su instalación, cuidado y uso. Las juntas de Acción Comunal también participarán en la identificación de las zonas que enfrentan mayores dificultades para acceder al agua. Sandra Machete, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga, en Fúquene, destacó que los sistemas pueden convertirse en una reserva para las familias campesinas.

“En esta época de sequía, contar con esta herramienta es de gran ayuda para nuestras comunidades del campo”, señaló. Las entidades continuarán con la entrega de los 1.529 kits restantes en distintos puntos de Cundinamarca. La meta es fortalecer la capacidad de las comunidades para administrar el agua disponible y contar con una fuente alternativa durante las temporadas de sequía.

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