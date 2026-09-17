Acuerdo que ampliaba tiempo para trasbordos en el SITP, en veremos por objeciones de Galán

La Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó la iniciativa el pasado 23 de agosto, pero las objeciones de la Alcaldía impidieron que se convirtiera de inmediato en norma. El proyecto regresará ahora al cabildo para…

El alcalde Carlos Fernando Galán objetó (dice que de forma parcial) el proyecto de acuerdo que propone ampliar de 125 a 150 minutos la ventana para realizar trasbordos en el SITP. La iniciativa buscaba evitar que los usuarios paguen un nuevo pasaje cuando los tiempos de viaje les impiden completar sus conexiones dentro del plazo actual.

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La Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó la iniciativa el pasado 23 de agosto, pero las objeciones de la Alcaldía impidieron que se convirtiera de inmediato en norma. El proyecto regresará ahora al cabildo para una nueva discusión. El concejal Rubén Torrado, autor de la propuesta, pidió a la plenaria rechazar los argumentos del Distrito.

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Según explicó, la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Movilidad consideran que el Concejo no tiene facultades para ordenar un cambio en el tiempo de transbordo. Torrado sostiene que el proyecto no impone directamente la ampliación, sino que fija lineamientos para que el Distrito estudie y aplique la medida de forma temporal.

“No podemos tener una ventana de transbordo más amplia porque el alcalde Galán, el jurídico de la Alcaldía y la secretaria de Movilidad dicen que les estamos quitando competencia. El Concejo sí puede fijar lineamientos para mejorar las condiciones de los usuarios”, afirmó.

Trasbordos en el SITP: ¿Qué cambiaría para los pasajeros?

Actualmente, los usuarios tienen 125 minutos —dos horas y cinco minutos— desde que ingresan al sistema para completar los transbordos incluidos en el beneficio. El proyecto plantea aumentar ese plazo en 25 minutos. De aprobarse y aplicarse, los pasajeros contarían con dos horas y media para cambiar entre servicios troncales, buses zonales y TransMiCable sin pagar un nuevo pasaje.

La propuesta también busca extender el beneficio a quienes paguen con tarjetas personalizadas de débito o crédito, físicas o virtuales, y a los usuarios de abonos periódicos como TransMiPass. Torrado planteó el aumento como una medida temporal mientras avanzan las obras de infraestructura que reducen la velocidad de los recorridos en Bogotá.

Los viajes duran cada vez más

El concejal argumentó que el límite actual resulta insuficiente para algunos pasajeros, especialmente para quienes viven lejos de sus lugares de trabajo o estudio y necesitan realizar varias conexiones. Un análisis de la Subgerencia Económica de TransMilenio mostró que la velocidad promedio durante la hora pico de la mañana bajó de 26,8 kilómetros por hora en 2023 a 24,9 en 2024, una reducción del 6,8 %.

En la hora pico de la tarde, pasó de 25,64 a 23,8 kilómetros por hora, una caída del 7,7 %. El tiempo máximo promedio utilizado para hacer transbordos también aumentó. Según las cifras presentadas por Torrado, pasó de 103,28 minutos en 2024 a 117,32 en 2025. Esto representa 14,04 minutos adicionales en un año y deja a los usuarios a solo 7,68 minutos de superar la ventana vigente.

Las periferias sienten con mayor fuerza el problema

Torrado señaló que los pasajeros de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe y Kennedy enfrentan con mayor frecuencia el vencimiento del tiempo antes de completar sus viajes. Cuando la ventana se cierra, el usuario debe pagar otro pasaje para continuar el recorrido. Según el cabildante, este gasto afecta especialmente a los hogares de menores ingresos y puede incentivar la evasión.

“Esta ventana no se ajusta a los trayectos de la población y mucho menos a las condiciones actuales de una ciudad atravesada por grandes obras de infraestructura”, señaló. Bogotá tiene más de 1.200 frentes de obra activos. Entre ellos figuran la Primera Línea del Metro, las troncales de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, las intervenciones de la carrera Séptima y varias obras en puentes.

¿Qué pasará ahora con el proyecto?

La Plenaria del Concejo deberá estudiar las objeciones presentadas por la Alcaldía. Los concejales podrán aceptarlas o insistir en la iniciativa que aprobaron en agosto. Torrado pidió negar los reparos del Distrito y mantener la propuesta. Su argumento central es que el proyecto no invade las facultades de la Administración, sino que le pide adoptar lineamientos para ampliar temporalmente la ventana.

“Lo que plantea el proyecto es estudiar el aumento mientras avanzan las obras y mejora la velocidad promedio en la ciudad”, concluyó. Al cierre de esta edición, El Espectador consultó a la Secretaría Distrital de Movilidad para conocer en detalle las razones técnicas y jurídicas de las objeciones, pero no obtuvo respuesta.

La objeción es parcial: Distrito

La Administración aclaró que no objetó la totalidad del proyecto ni su propósito de mejorar los viajes, sino el artículo que plantea ampliar directamente de 125 a 150 minutos la ventana de transbordo. Según el Distrito, esa decisión le corresponde a la Alcaldía y requiere estudios técnicos, financieros y jurídicos que evalúen los tiempos de viaje, el impacto fiscal y las posibles dinámicas de evasión del pago.

Como antecedente, recordó que en 2025 amplió la ventana de 110 a 125 minutos después de realizar esos análisis. Por eso, sostuvo que su reparo no recae sobre el objetivo de la iniciativa, sino sobre la forma en que el Concejo propone aplicar el aumento sin contar previamente con el sustento que exige la definición anual de la política tarifaria.

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