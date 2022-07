Abogada de Leal pedirá nuevo aplazamiento para audiencia de solicitud de libertad

El pasado 28 de junio Jhonier Leal fue trasladado hasta Medicina Legal por uniformados del Inpec, para realizarle una prueba de sangre.

Para mañana viernes está programada una nueva diligencia en el caso Mauricio Leal, se trata de la audiencia de solicitud de revocatoria a la medida de aseguramiento que está cumpliendo Jhonier Leal en la cárcel La Picota, quien está siendo procesado por los delitos de homicidio agravado y manipulación de elemento material probatorio, por el crimen de su mamá y su hermano.

Esta cita en los estrados ya había sido programada para el 15 de junio pasado, luego de que la abogada Ana Julieth Velásquez hiciera la primera solicitud, pero un día antes (el 14 de junio) emitió un comunicado en el que establecía que necesitaba más tiempo para poder revisar todo el material probatorio que había presentado la Fiscalía en contra del procesado.

LEA: La voz de los hermanos Leal, pieza clave en el proceso

Así las cosas, ese 15 de junio se estableció que la audiencia se llevaría a cabo mañana viernes 15 de julio, pero, nuevamente, la litigante solicitará un aplazamiento, justificando su decisión con el hecho de que hasta hoy 14 de julio recibió todo el material probatorio que presentó la Fiscalía en la audiencia de acusación formal, que se llevó a cabo el pasado viernes.

De acuerdo con la defensa de Leal, se trataría de “cuatro teras” de información, en la que reposan las pruebas que la Fiscalía reunión contra Leal, por lo que necesitaría nuevamente más tiempo para analizar este nuevo material probatorio y reformular los argumentos con los que buscaría que su cliente enfrente lo que queda del proceso en libertad.

¿Qué pruebas respaldan la solicitud de la defensa de Leal?

De acuerdo con información que El Espectador conoció de primera mano, las pruebas que la defensa de Jhonier usaría para buscar su libertad serían unas supuestas inconsistencias en el mismo material probatorio que reveló la Fiscalía en las primeras instancias.

Una de las pruebas claves con las que cuenta la abogada de Jhonier, sería la información reportada alrededor del uso de datos de los celulares de las víctimas y el indiciado; omisiones frente a las recomendaciones hechas por Medicina Legal, y los resultados forenses tras un análisis de las partículas encontradas en las uñas de Marleny Hernández que, pese a que la Fiscalía lo consigna en el expediente, no lo tomó en cuenta a la hora de reconstruir los hechos.

Le puede interesar: ¿Por qué trasladaron a Jhonier Leal para prueba de sangre en Medicina Legal?

En el escrito de acusación, que radicó la Fiscalía el pasado 4 de mayo, se establece, por ejemplo, que el tiempo de estadía de Jhonier en la casa 18 Liquidambar, en el conjunto residencial Arboretto (La Calera), fue desde “las 11:37 p.m. del domingo 21 de noviembre (...) hasta las 11:15 a.m. del lunes 22 de noviembre”. Frente a esto, la abogada dice haber hallado una primera falencia: el registro de uso de datos de los teléfonos no coincide ni en tiempos ni ubicación.

En una de las páginas del expediente se habla de que “el abonado 3155877330 (Marleny Hernández) tuvo 01 registro de tráfico de datos el 22 de noviembre de 2021, desde las 11:20 a.m. a 11:38 a.m., en el municipio de La Calera”. Según la defensa, no se podría demostrar que el procesado manipuló el celular de su mamá, ya que, como dice el ente investigador, a Jhonier se le vio salir a las 11:15 a.m. del 22 de noviembre, cinco minutos antes de que el celular de la mujer tuviera registro de datos.

Otro soporte de esa misma prueba es una tabla que demuestra que Jhonier habría usado su teléfono en el norte de la capital, mientras que el de su mamá estaba en La Calera. El análisis dice que, de acuerdo con las antenas, el celular de Marleny tuvo “entre las 11:30 a.m. y la 1:11 p.m. del 22 de noviembre (otros) 10 registros de uso de datos (...) en La Calera”, momento en el que Jhonier tuvo 39 registros en Bogotá.

Otras noticias: Jhonier Leal: ¿qué tan viable es que enfrente su juicio en libertad?

Como lo ha establecido la Fiscalía, Jhonier Leal solo volvió a su casa, junto con el conductor Jair Ruiz, pasadas las 2:00 p.m. de ese día, momento en el que hallaron los cuerpos. Es decir, entre las 11:15 a.m. y ese momento, Leal no pudo estar cerca de los cadáveres de las víctimas, ya que estaba en Bogotá.

Otro argumento que usará Velázquez para sustentar la petición de libertad de su cliente será el análisis forense al recorte de uñas de Marleny Hernández. El resultado de ese procedimiento despertó inquietud, porque dice que en ellas se hallaron células de Mauricio y no de Jhonier. “Es tres billones de veces más probable el hallazgo si la mezcla proviene de Marleny y Mauricio, a que provenga de Marleny y un individuo tomado al azar en la población de referencia relacionado genéticamente”, se lee en el expediente.

La Fiscalía nunca ha contemplado la posibilidad de un forcejeo entre Marleny y Mauricio al momento del crimen, ya que los investigadores han sostenido que habrían sido asesinados en lugares distintos de la casa. A pesar de que las células del estilista pudieron haber llegado a las uñas de su madre por otras circunstancias, esa pista podría respaldar la hipótesis inicial (de la que se llegó a hablar) de un posible homicidio y un suicidio.

Si bien la Fiscalía insiste en que se trató de un doble homicidio y una manipulación de la escena del crimen, los análisis forenses no son explícitos en confirmar esa teoría, dice la abogada. La necropsia de Mauricio Leal deja abierta la posibilidad de un suicidio, recurso que se usará como argumento de defensa, para buscar esa libertad.

En contexto: Fijan fecha de audiencia para solicitud de libertad de Jhonier Leal

“Según los hallazgos, no es posible determinar de forma certera si se trata de lesiones autoinfligidas o producidas por un tercero, es decir, si se trata de suicidio u homicidio (...). Es llamativo el hallazgo de dos elementos cortopunzantes en el cuerpo y se considera y comprueba que las lesiones habrían sido producidas por ambos elementos”, señala uno de los informes. Para completar, desde Medicina Legal hicieron una recomendación que no se ha tenido en cuenta. “Se recomienda la realización de autopsia psicológica y ampliar la información sobre antecedentes médicos de Mauricio Leal”, agrega la necropsia.

Estas pruebas generan dudas como: ¿quién usó los teléfonos, si Jhonier Leal no estaba en La Calera y, según la Fiscalía, las dos víctimas ya estaban muertas?; ¿cómo llegaron las células de Mauricio a las uñas de Marleny?, y, ¿por qué no se hizo el examen de rigor que recomendaron los forenses? El objetivo, con esas incógnitas, es abrir un abanico de hipótesis alrededor del doble crimen.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.