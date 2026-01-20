Abren becas de hasta el 55 % para nuevos estudiantes en la Universidad Manuela Beltrán

La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 y aplica para las sedes de Bogotá y Bucaramanga. No hay límite de edad para postularse, lo que amplía las oportunidades para quienes desean comenzar o retomar su formación profesional. Foto: Archivo Particular

La Universidad Manuela Beltrán (UMB) abrió una convocatoria de becas para personas que quieran iniciar un pregrado presencial en 2026. Los descuentos van desde el 9 % hasta el 55 % sobre el valor de la matrícula, según el programa académico, y la inscripción es completamente gratuita.

La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 y aplica para las sedes de Bogotá y Bucaramanga. No hay límite de edad para postularse, lo que amplía las oportunidades para quienes desean comenzar o retomar su formación profesional.

Más apoyos

Quienes accedan a estas becas no solo recibirán un alivio en el costo de la matrícula. También podrán contar con:

Financiación de hasta cuatro cuotas, sin intereses ni necesidad de codeudor.

Un diplomado virtual gratuito, relacionado con la carrera elegida.

Becas del 100 % para estudiar inglés, gracias a una alianza con Berlitz.

Programas disponibles

En Bogotá, las becas aplican para carreras como Derecho, Dirección de Cine y Televisión, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Software, Ingeniería Mecatrónica, Psicología, Ciencias del Deporte, Investigación Criminal, Terapia Respiratoria y Terapia Ocupacional.

En Bucaramanga, la oferta incluye Fonoaudiología, Fisioterapia, Ingeniería Biomédica, Psicología, Diseño de Modas y Enfermería.

Las becas son válidas únicamente para programas presenciales. El porcentaje de descuento varía según la carrera y las tarifas se mantendrán con los valores de 2025.

¿Hasta cuándo hay plazo?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de enero de 2026, fecha en la que también comenzarán las clases. El proceso se realiza a través del sitio web oficial www.umb.edu.co, en la opción Inscripción.

Una vez completado el registro, asesores de la universidad se comunicarán con los aspirantes para acompañarlos en el proceso, resolver dudas y orientar la matrícula.

Con esta convocatoria, la Universidad Manuela Beltrán busca ampliar el acceso a la educación superior y ofrecer oportunidades reales de formación.

La institución respalda este enfoque con su reconocimiento académico: por tercer año consecutivo fue incluida en el ranking Times Higher Education 2026 y, además, ingresó al QS World University Rankings 2026, uno de los listados universitarios más consultados a nivel mundial.

