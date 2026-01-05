Capturan al presunto responsable de más de la mitad de los homicidios en Girardot

Alias “Jhonsito” estaría involucrado en la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, utilizados para actividades como sicariato y venta de estupefacientes. Foto: Archivo Particular

Un operativo adelantado en Dosquebradas, municipio del departamento de Risaralda, permitió la captura de Jhon Mario Andrade Campos, alias “Jhonsito”, señalado por las autoridades como el máximo cabecilla del grupo delincuencial común organizado Las Acacias, una de las estructuras criminales más violentas del Alto Magdalena.

El procedimiento se realizó en una zona residencial donde el hombre se ocultaba para evadir el cerco policial que se había intensificado en Cundinamarca durante los últimos meses.

La acción fue liderada por el Departamento de Policía Cundinamarca, a través de unidades de investigación criminal e inteligencia, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Pereira y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Durante la diligencia de allanamiento, los uniformados incautaron 162 dosis de marihuana, además de otros elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo que se adelanta en su contra.

Un nombre clave en la violencia de Girardot

Para las autoridades, Jhon Mario Andrade Campos, alias “Jhonsito”, no era un actor más dentro del mapa criminal del Alto Magdalena. De acuerdo con la Policía, estaría vinculado a al menos 27 homicidios cometidos durante 2025, una cifra que representa el 55 % de las muertes violentas registradas en Girardot ese año. Su captura, aseguran, golpea directamente el corazón de la estructura que sostenía buena parte de la violencia en el municipio.

Alias “Jhonsito” pasó cerca de diez años vinculado a redes delictivas, cinco de ellos como cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado Las Acacias. Desde allí lideró una estructura de unos 87 integrantes, con control en al menos 14 barrios de Girardot y presencia en municipios vecinos como Tocaima, Ricaurte y Flandes.

Las investigaciones indican que esta estructura impulsaba una violenta confrontación por el control del microtráfico contra otros grupos delincuenciales de la región, como Punta del Palo y Valle del Sol, disputas que habrían contribuido al aumento de los índices de criminalidad en Girardot durante el último año.

Las autoridades también establecieron que “Jhonsito“estaría involucrado en la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, utilizados para actividades como sicariato y venta de estupefacientes, y que incluso controlaba una estructura sicarial mixta, integrada por adultos y menores de edad.

A su historial se suma una fuga registrada el 16 de mayo de 2021 del Centro de Traslado por Protección de Soacha, donde cumplía condena por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Desde la Policía Nacional señalaron que la captura de Andrade Campos desestabiliza la línea de mando de Las Acacias, afecta de manera directa sus rentas criminales —estimadas en millonarias sumas mensuales— y frena los planes de expansión delincuencial que esta estructura pretendía ejecutar en el Alto Magdalena cundinamarqués.

Golpe a la estructura criminal

La captura se enmarca en una ofensiva ordenada por la cúpula de la Policía Nacional tras un Consejo de Seguridad Extraordinario realizado el 28 de diciembre de 2025 en Girardot. En ese encuentro, el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, ordenó el despliegue de todas las capacidades institucionales para desarticular las principales estructuras criminales que operan en la región.

En ese mismo espacio, las autoridades reiteraron la existencia de recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera ubicar y capturar a los principales cabecillas delincuenciales del Alto Magdalena, entre ellos alias “Jhonsito”.

La Policía confirmó que las operaciones continúan para dar con el paradero de otros cabecillas identificados como alias “Traqueto”, del grupo Punta del Palo, y alias “Chiringa”, de la estructura criminal Valle del Sol.

Desde la institución señalaron que la captura de Andrade Campos desestabiliza la línea de mando de Las Acacias, afecta directamente sus rentas criminales —estimadas en millonarias sumas mensuales— y frena los planes de expansión delincuencial que esta organización pretendía ejecutar en el Alto Magdalena cundinamarqués.

Finalmente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento intramural, por lo que alias “Jhonsito” fue trasladado a un establecimiento penitenciario en la ciudad de Pereira, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información relacionada con esta estructura criminal.

