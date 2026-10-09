Acusan a sacerdote en Bogotá por presuntos delitos sexuales contra un niño de 6 años

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al sacerdote Manuel Cely Silva por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra un niño de 6 años que estudiaba en un colegio de Bogotá. Los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2022 y agosto de 2023, cuando el religioso se desempeñaba como director de un monasterio y sacerdote de la institución educativa en la que estaba matriculado el menor.

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De acuerdo con los detalles entregados por la Fiscalía, el hombre habría llevado en múltiples ocasiones al estudiante a zonas privadas del monasterio, donde presuntamente cometió actos de carácter sexual contra el menor de edad.

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Señala la entidad que la acusación incluye los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados por las circunstancias contempladas en la ley, razón por la cual el caso quedó a cargo de una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), que recopiló elementos de prueba sobre los hechos investigados.

"Manuel Celis Silva conocía que con su actuar estaba vulnerando la libertad, integridad y formación sexual, y pese a ello quiso hacerlo. (…) Es mayor de edad, no padece inmadurez psicológica, trastorno mental, ni pertenece a un grupo con diversidad sociocultural diversa o estado similar conocido. Era consciente de que su conducta está prohibida por el ordenamiento jurídico; de ahí pues que le era exigible no vulnerar la libertad, la integridad y la formación sexual", señaló la fiscal que lleva el caso durante la audiencia de acusación.

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"No obstante, Manuel Celis Silva dirigió su voluntad hacia la realización de las acciones descritas, las cuales encuentran un reproche en la normatividad penal", puntualizó la fiscal. Con la presentación formal de la acusación, la Fiscalía también incorporó nuevas pruebas al proceso. Estos elementos serán debatidos durante el juicio oral, cuya fecha deberá fijar el juez de conocimiento.

Hasta el momento, la información divulgada por la Fiscalía no precisa la identidad del colegio ni la ubicación del monasterio. La acusación corresponde a una etapa del proceso penal y será en el juicio donde se debatirán las pruebas y se determinará la responsabilidad del procesado.

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