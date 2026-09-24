Según la Policía Metropolitana, dos personas observaron una discusión entre un menor de 17 años y una mujer, quien sería su pareja. Los testigos habrían advertido que el adolescente estaba agrediéndola, por lo que intervinieron para separarlos. En ese momento, el joven presuntamente sacó un arma…

Una discusión de pareja terminó con una persona muerta, otra herida y un adolescente aprehendido por homicidio. Los hechos ocurrieron el miércoles 23 de septiembre en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá.

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Adolescente habría matado a hombre por defender a mujer de una agresión en El Restrepo

Según la Policía Metropolitana, dos personas observaron una discusión entre un menor de 17 años y una mujer, quien sería su pareja. Los testigos habrían advertido que el adolescente estaba agrediéndola, por lo que intervinieron para separarlos. En ese momento, el joven presuntamente sacó un arma cortopunzante y atacó a quienes intentaban detener la confrontación.

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Ambas víctimas sufrieron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales. Sin embargo, hacia las 2:30 a. m. de este jueves 24 de septiembre, el personal médico confirmó la muerte de una de ellas, debido a la gravedad de las lesiones. La otra persona continúa recibiendo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su estado de salud, la identidad de las víctimas ni su relación con la pareja.

La Policía aprehendió en flagrancia al menor, de 17 años, inicialmente por lesiones. Tras conocerse la muerte de una de las víctimas, el caso también quedó bajo investigación por homicidio. Las autoridades deberán esclarecer el caso y llevar al detenido ante el Sistema de Responsaibilidad Penal para Adolescentes.

Violencias contra las mujeres y homicidios en Bogotá

El caso ocurre en medio de las alertas por las violencias que continúan enfrentando las mujeres en la capital. Entre enero y mayo de 2026, Medicina Legal realizó 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio, un aumento cercano al 64 % frente a las 960 registradas durante el mismo periodo de 2025. De esas valoraciones, 688 correspondieron a riesgo extremo, 297 a riesgo grave y 343 a riesgo moderado. Ciudad Bolívar concentró el mayor número de casos, seguida por Kennedy, Bosa, Suba, Engativá y San Cristóbal.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la Fiscalía registró siete feminicidios en Bogotá, tres menos que un año atrás. Aunque la cifra disminuyó un 30 %, la Secretaría Distrital de la Mujer atendió 110.209 casos relacionados con violencias. El panorama de homicidios también mantiene encendidas las alertas. Entre enero y junio de 2026, Bogotá registró 545 casos, 7,3 % menos que los 588 reportados durante el mismo periodo de 2025. Pese a la reducción, fue el tercer primer semestre con más homicidios desde 2019, únicamente superado por 2021 y 2025.

Las cifras muestran que una reducción no elimina el riesgo ni la necesidad de actuar a tiempo. Las mujeres que enfrenten una situación de violencia pueden consultar la Ruta Única de Atención en rutadeatencion.sdmujer.gov.co. Ante una emergencia o un peligro inmediato, está disponible la Línea 123.

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