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La pesada factura de abastecer a Bogotá: carga, emisiones y una renovación estancada

Cada día se realizan 289.257 viajes de carga para mover alimentos, materiales y mercancías a través de la capital. La nueva caracterización del sector muestra, sin embargo, una operación todavía dominada por el diésel, con recorridos sin mercancía y una renovación vehicular lenta.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
24 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Camiones de transporte de carga circulan por una vía de Bogotá durante la distribución de mercancías.
Camiones de transporte de carga circulan por una vía de Bogotá durante la distribución de mercancías.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Antes de que muchos comercios levanten sus persianas, parte de lo que venderán ese día ya viene en camino. Los alimentos, las bebidas, los materiales de construcción y los productos manufacturados entran, salen y circulan por Bogotá en camiones de tamaños distintos. Su presencia resulta indispensable para el abastecimiento, aunque suele llamar la atención solo cuando un vehículo ocupa una calle estrecha, queda detenido en un trancón o aparece involucrado en un siniestro.

La nueva caracterización de la Secretaría Distrital de Movilidad estimó…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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Comentarios
  • cinemateca25(26801)Hace 59 minutos
    Bogotá solo progresara cuando los votantes de esta ciudad se den cuenta que hay que elegir una persona que le duela Bogotá y que la Alcaldía de Bogota no sea trampolín para aspirar a la Presidencia de Colombia, porque esta aspirante lo que busca es cautivar electores inmediatos para su carrera política y no arreglar la ciudad.
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