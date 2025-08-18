Adulto mayor apuñaló sin razón aparente a dos viajeros en el terminal de Bogotá

El domingo 17 de agosto, este hombre ingresó al terminal Salitre de Bogotá y, sin mediar palabra y son un motivo aparente, apuñaló a dos personas y luego intentó suicidarse. Las víctimas fueron atendidas de urgencia y se encuentran fuera de peligro. El agresor quedó en manos de la Fiscalía y también se recupera de las heridas que se causó en un centro médico. Foto: Archivo particular

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un adulto mayor que, sin motivo aparente, apuñaló a dos viajeros que se encontraban en la terminal Salitre de Bogotá presto a viajar durante el puente festivo de la Ascensión.

Los inauditos hechos, que fueron registrados por las cámaras de seguridad de la terminal terrestre, ocurrieron la tarde del domingo 17 de agosto.

Los videos que dan cuenta del hecho muestran cómo el agresor ingresa por una de las puertas de la terminal a la 1:27 p.m. con un arma blanca en la mano. Acto seguido y sin mediar palabra, hiere en el pecho a un hombre que se encontraba revisando su teléfono celular en medio del vaivén de pasajeros que a esa hora iba y venía.

Tras el primer ataque, el agresor camina un par de pasos, se cruza con una mujer que pasa de la mano con un niño, y se dirige aleatoriamente hacia su otra víctima, un hombre que estaba recostado en el marco de la puerta a quien se acerca y, de nuevo, sin mediar palabra, le propina otra puñalada, esta vez en el vientre.

En medio de la confusión que generaron los ataques, mientras los presentes intentaban entender qué estaba pasando, el agresor se hirió a sí mismo varias veces y, finalmente, fue reducido por varios policías y personal de seguridad del terminal que acudieron a los pocos segundos, evitando que el saldo de heridos fuera mayor.

“El día de ayer, en horas de la tarde en el terminal de transportes Salitre, una persona de la tercera edad, sin mediar palabra y sin motivo fundado, agrede a dos personas con arma cortopunzante y posteriormente se autolesiona. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, confirmó la teniente coronel Paula Guiza, comandante operativa de seguridad ciudadana.

Tanto las víctimas como el agresor fueron trasladadas de urgencia a un centro médico cercano. Por fortuna, los diagnósticos son favorables y las dos personas agredidas se encuentran fuera de peligro

Por otro lado, el atacante también se encuentra estable y se espera que, tal y como se lo recomendaron los médicos que lo atendieron a las autoridades, reciba atención psiquiátrica una vez se recupere de las heridas que se causó.

Hasta el momento se desconocen las causas que generaron el ataque y la identidad del agresor.

