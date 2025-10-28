Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

¡Agéndense! Esta es la programación de manifestaciones para esta semana en Bogotá

El Paro Nacional de maestros y celebraciones de Halloween marcan la agenda de movilizaciones esta semana.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
28 de octubre de 2025 - 08:00 p. m.
Manifestaciones en Bogotá
Manifestaciones en Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Esta semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, se llevarán cabo diferentes movilizaciones convocadas por múltiples organizaciones sociales y por amantes del Halloween, que se darán cita para conmemorar la esperada fecha.

Con el fin de evitarle contratiempo a la población y disminuir los consabidos traumatismos en la movilidad que dejan las jornadas de manifestaciones, la Secretaría de Gobierno publicó una programación de los eventos programados esta semana en Bogotá.

Lea más: Día Mundial de las Ciudades: Así puede ser parte del evento

La entidad anunció, además, que como es costumbre, acompañará de las jornadas junto a sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

Más noticias: La nueva ruta que promete reducir tiempos de viaje entre Bosa y Ciudad Bolívar

Movilizaciones

Miércoles 29 de octubre

  • 8:30 a.m. - Plantón: Los profes de Soacha se movilizan. Caracol Radio. Convoca: ADEC – Soacha, ADEC, CUT y FECODE

Jueves 30 de octubre

  • 8:30 a.m. - Plantón: Los profes de Soacha se movilizan. Lugar por confirmar.
  • 9:00 a.m. - Marcha: Paro Nacional de maestros y maestras en el Parque Nacional.  Convoca: ADEC, FECODE.

Viernes 31 de octubre

  • 10:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Triki Triki Halloween en la  Plaza de Bolívar. Convoca: Nuevo Milenio Democrático Colombiano.

Le puede interesar: Usaquén: un territorio de contrastes que conmemora 486 años tejiendo luchas

Algunas recomendaciones:

  • Consulté la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
  • Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Noticias

Noticias de Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Bogotá

Manifestaciones Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.