¡Agéndense! Esta es la programación de manifestaciones para esta semana en Bogotá

Manifestaciones en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, se llevarán cabo diferentes movilizaciones convocadas por múltiples organizaciones sociales y por amantes del Halloween, que se darán cita para conmemorar la esperada fecha.

Con el fin de evitarle contratiempo a la población y disminuir los consabidos traumatismos en la movilidad que dejan las jornadas de manifestaciones, la Secretaría de Gobierno publicó una programación de los eventos programados esta semana en Bogotá.

Lea más: Día Mundial de las Ciudades: Así puede ser parte del evento

La entidad anunció, además, que como es costumbre, acompañará de las jornadas junto a sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

#Reporte | Nuestros equipos de Diálogo Social, acompañan las siguientes acciones:



•Plantón Comerciantes del Sector

📍Cll. 40C sur – Cr. 79



Las entidades en terreno, junto a gestores de la SDM, mantienen esfuerzos de diálogo con los manifestantes para levantar el bloqueo.… pic.twitter.com/fNm41KBxby — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 27, 2025

Más noticias: La nueva ruta que promete reducir tiempos de viaje entre Bosa y Ciudad Bolívar

Movilizaciones

Miércoles 29 de octubre

8:30 a.m. - Plantón: Los profes de Soacha se movilizan. Caracol Radio. Convoca: ADEC – Soacha, ADEC, CUT y FECODE

Jueves 30 de octubre

8:30 a.m. - Plantón: Los profes de Soacha se movilizan. Lugar por confirmar.

9:00 a.m. - Marcha: Paro Nacional de maestros y maestras en el Parque Nacional. Convoca: ADEC, FECODE.

Viernes 31 de octubre

10:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Triki Triki Halloween en la Plaza de Bolívar. Convoca: Nuevo Milenio Democrático Colombiano.

Le puede interesar: Usaquén: un territorio de contrastes que conmemora 486 años tejiendo luchas

Algunas recomendaciones:

Consulté la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.

Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.