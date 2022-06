¡Agéndese! Volvió el gran mercado campesino a la Plaza de Bolívar

Yulieth Maestre es campesina afrocolombiana y lideresa social, desde hace siete años viven en Bogotá y con su emprendimiento apoya a campesinos de Usme. Foto: Sara Caicedo

Yulieth Maestre nació en Valledupar, es campesina afrocolombiana, víctima del conflicto armado, y desde hace siete años llegó a Bogotá como desplazada de la violencia en su territorio. Durante estos años en la capital se consolidó como lideresa social, y actualmente es emprendedora y coordinadora de la Mesa de Víctimas de la localidad de Teusaquillo.

Ella, a través de conservas, jaleas, salsas de pesto y ajís, entre otros productos, formó su empresa en la que todos sus productos son elaborados con los alimentos que cultivan campesinos de la localidad de Usme, quienes también son víctimas del conflicto armado. “Estamos incentivando el campo porque nosotros (ella y las personas que trabajan en su emprendimiento) venimos de ahí, por lo que le compramos directamente a los cultivadores”, señaló Maestre.

“Fue duro llegar a Bogotá, sin familia y sin conocer a nadie, no es fácil. Y es que la gran mayoría de nosotros, los líderes sociales, no trabajamos por nuestro liderazgo. Entonces los invito a que sean emprendedores, a nosotros nos tocó porque no teníamos nada más que hacer como víctimas del conflicto armado, pero ahora tenemos una empresa que no ha sido fácil de sacar adelante, pero con la ayuda del señor ha ido progresando poco a poco”, compartió con El Espectador la lideresa.

Yulieth actualmente vende sus productos a través de redes sociales, y con lo recauda, además de sostener su empresa, ayuda a 20 niños víctimas del conflicto armado de su comunidad, los acompaña y les brinda espacios diferentes como clases de teatro. Así como ella, en el mercado campesino que se lleva actualmente en la Plaza de Bolívar, hay otros 420 productores campesinos, quienes vienen de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila, y estarán presentes este 2 y 3 de junio en el centro de Bogotá, en la carrera Séptima n.° 11-10, de 7 a.m. a 4 p.m.

En el lugar encontrará verduras, frutas, lácteos, arepas, bizcochos, salsas, mermeladas, miel, almojábanas y panela, entre otros alimentos, que vienen directamente desde las regiones mencionadas anteriormente, todo para cumplir con la iniciativa de apostarle a lo local comprando productos frescos, de nuestra tierra, a precios justos y sin intermediarios.

Asimismo, en el sitio encontrará una amplia oferta gastronómica campesina de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. Nada mejor que aprovechar para visitar esta tradicional plaza de la capital y asimismo comer local, ya que además del mercado, también hay oferta de desayunos, almuerzos y onces, en los que destacan la lechona, rellena, longaniza, tamales, empanadas, limonada de maracuyá y ensalada de frutas, entre otros.

“Cabe destacar que por intermedio de los mercados Campesinos, la ciudad consolidó un canal de Bogotá y la Región Central, para potenciar la economía campesina y la producción agroecológica, rescatar los productos ancestrales, fomentar los encadenamientos productivos accediendo a nuevos nichos de mercado y promover la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales”, señaló el Distrito frente a este evento que tradicionalmente se llevaba a cabo cada 2 de junio, pero que por la pandemia estuvo dos años por fuera.

Y es que precisamente en la pandemia fueron los campesinos quienes nunca pararon para abastecer a las principales ciudades del país. “Queremos invitar a todos los bogotanos para que vengan a apoyar a nuestros campesinos y campesinas que nunca dejaron de producir, la mejor manera de honrar su trabajo es venir a comprar directamente sus productos de una manera equitativa, justa y sostenible. Gracias a los mercados campesinos hemos logrado que los productores del campo de Bogotá y la Región Central reciban un 35% más de ingresos”, señaló la alcaldesa Claudia López en la inauguración del evento.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, Alfredo Bateman, agregó que “este mercado, que se ha constituido como un canal de comercialización que le permite a nuestros productores y emprendedores agroalimentarios ofertar sus productos de manera directa y sin intermediarios, es un hito que han logrado las organizaciones de la ruralidad para el reconocimiento de nuestros campesinos y campesinas y es una gran vitrina de oportunidades para mejorar sus ingresos y, por ende, su calidad de vida”

Óscar Segura, productor campesino de hortalizas, quien ha participado cada 2 de junio desde hace 15 años en este tradicional mercado, resaltó que estos espacios han beneficiado a los campesinos que se dedican a pequeñas producciones agroecológicas, “nos hemos hecho visibles muchos campesinos, los bogotanos nos han apoyado bastante”, destacó.

Por su parte, Nabia Beltrán, líder campesina del departamento de Cundinamarca, agregó que la pandemia les ayudó con el reto de abrirse campo en internet, por lo que no solo participan en los puntos físicos de los mercados, sino que también hacen domicilios. “Nos dimos cuenta de que la mejor manera de vender nuestros productos de forma más eficiente no era solo en los puntos físicos. En la pandemia nos adaptamos a los nuevos sistemas y nos digitalizamos con la mercatón en casa. Los pequeños productores de la ruralidad demostramos que tenemos cómo abastecer a la ciudad de Bogotá”, resaltó Beltrán.

Y es que si usted no puede pasar entre hoy y mañana a comprar, el Distrito pone a disposición de los ciudadanos la página web https://www.mercadoscampesinos.gov.co/, un portal en el que podrá comprar y programar la entrega de los productos. Recuerde que hasta el 5 de junio estarán disponibles en este sitio web los mismos alimentos que se está vendiendo en la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, vale la pena visitar el mercado, ya que además de esta oferta gastronómica, el evento cuenta con conversatorios, expresiones artísticas y culturales, presentaciones de grupos de danza, teatro y grupos musicales como la orquesta de la Policía Nacional, entre otros.

Por su parte, el Distrito tiene como meta cerrar el 2024 con 1.600 mercados campesinos. Hasta el momento, desde el 2020 se han realizado 724 mercados (45% de la meta) en 20 localidades, en los que han participado 800 productores del campo, de los cuales el 75 % son mujeres y el 18 % son jóvenes. “En total, se han vendido 9.189 millones de pesos ($7.331 millones en ventas presenciales. $1.858 millones en ventas digitales), lo que representa 765.062 toneladas de alimentos vendidos”, agregó la sec. de Desarrollo Económico.

