Agosto concentra el 65 % de la superficie afectada por incendios en Cundinamarca

Incendio en Nemocón, Cundinamarca Foto: Jose Vargas Esguerra

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En solo 18 días de agosto, los incendios de cobertura vegetal consumieron 1.009 hectáreas en Cundinamarca, una cifra que representa casi el 65 % de toda la superficie afectada por el fuego en el departamento durante 2026. Según el reporte más reciente de la Delegación Departamental de Bomberos, entre el 1 y el 18 de agosto se atendieron 161 emergencias en 48 municipios de 12 provincias.

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El impacto sobre el terreno durante este mes supera con creces el del resto del año. Aunque los 161 eventos de agosto equivalen al 28,5 % del total de incendios registrados en 2026 (563 en total), la destrucción en términos de hectáreas creció de forma drástica en comparación con los primeros siete meses.

Al corte del informe, las autoridades confirmaron que no había incendios activos, controlados ni en proceso de liquidación en el territorio departamental.

Si bien el consolidado oficial no precisa las causas de las conflagraciones ni entrega un balance de la vegetación o los ecosistemas destruidos, el Ideam advirtió que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño mantendrá la reducción de lluvias y las altas temperaturas, unas condiciones que podrían intensificarse a partir de septiembre.

La Delegación Departamental de Bomberos señaló que sostiene el monitoreo continuo junto a las autoridades locales para atender eventuales rebrotes, en una época en la que la sequía acelera la propagación del fuego hacia áreas rurales y vías principales.

Planes de contingencia y sanciones penales

Frente a la previsión de que la temporada de bajas lluvias se mantenga, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) ha insistido en la importancia de que los 116 municipios del departamento activen sus planes de contingencia, convoquen los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y revisen la disponibilidad de recursos técnicos y logísticos.

Asimismo, las autoridades reiteraron las pautas de prevención y las implicaciones legales:

Quemas agrícolas: la quema de vegetación para la preparación de terrenos de cultivo, identificada como una de las causas más recurrentes de las conflagraciones en la región.

Manejo de residuos: Evitar el abandono de basura en zonas boscosas y no arrojar colillas encendidas o material inflamable en vías y áreas rurales.

Respuesta comunitaria: Reportar cualquier conato a la línea 123 y disponer de kits de emergencia o herramientas básicas de control en sectores de alto riesgo.

Marco legal: Provocar un incendio forestal es un delito castigado en Colombia con penas de entre 3 y 6 años de cárcel, además de sanciones económicas proporcionales al daño ambiental.

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