Accidentes en las obras del Metro de Bogotá: las alarmas que ha encendido la interventoría

Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá. (Imagen de referencia). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La muerte de David Gordillo, de 24 años, quien trabajaba en las obras de la primera línea del metro, puso de nuevo el foco en la seguridad laboral. Aunque en junio solo hubo dos accidentes clasificados como “graves” y en seis años no hubo accidentes fatales (hasta ahora), la interventoría registró 73 accidentes y advirtió en julio sobre un aumento de incidentes “leves”, por lo que pidió reforzar la seguridad para los trabajadores. Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) le pidió al concesionario Metro Línea 1 tomar medidas, mientras se...