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Accidentes en las obras del Metro de Bogotá: las alarmas que ha encendido la interventoría

La muerte de un trabajador en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá puso nuevamente el foco sobre los protocolos de seguridad laboral. El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, exigirá más protocolos a Metro Línea 1.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
18 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá. (Imagen de referencia).
Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá. (Imagen de referencia).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La muerte de David Gordillo, de 24 años, quien trabajaba en las obras de la primera línea del metro, puso de nuevo el foco en la seguridad laboral. Aunque en junio solo hubo dos accidentes clasificados como “graves” y en seis años no hubo accidentes fatales (hasta ahora), la interventoría registró 73 accidentes y advirtió en julio sobre un aumento de incidentes “leves”, por lo que pidió reforzar la seguridad para los trabajadores. Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) le pidió al concesionario Metro Línea 1 tomar medidas, mientras se...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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