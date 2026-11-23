En hechos distintos, pero con un mismo uso de arma blanca, el primer caso ocurrió por un aparente motivo de intolerancia entre dos mujeres. En medio del cruce de palabras, una de ellas saca una navaja y agrede a la joven que la está grabando. Los pasajeros intervienen pidiendo acabar…

En las últimas horas, usuarios del servicio público de transporte, SITP, denunciaron a través de redes sociales las agresiones que sufrieron por parte de dos personas.

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Agresiones en buses del SITP: una pasajera y un conductor fueron heridos con arma blanca

En hechos distintos, pero con un mismo uso de arma blanca, el primer caso ocurrió por un aparente motivo de intolerancia entre dos mujeres. En medio del cruce de palabras, una de ellas saca una navaja y agrede a la joven que la está grabando. Los pasajeros intervienen pidiendo acabar la discusión.

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🚨Parecía una mujer inofensiva montada en un bus de @TransMilenio.



Pero todo cambia en un segundo, observen lo que saca y cómo intenta agredir a otro ciudadano.



¡INCREÍBLE! Toda una delincuente. pic.twitter.com/Meba2PKTUW — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) November 22, 2026

Mientras tanto, en el barrio Bosa El Recreo, un conductor del SITP resultó herido en una de sus manos luego de que se protegiera de una agresión en el rostro, también con arma blanca, por parte de un hombre que habría intentado robar a los pasajeros.

El agresor descendió del bus y fue confrontado por la comunidad, que lo retuvo, pero lo golpeó en repetidas ocasiones, ocasionándole también lesiones en su cráneo a tal punto de dejarlo inconsciente y obligando a su traslado a un centro asistencial.

Por su parte, el conductor también fue llevado a un hospital donde se recupera satisfactoriamente.

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De acuerdo con cifras reportadas por la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de este año, se han registrado 19.272 casos de lesiones personales en Bogotá. Un aumento de casi el 7 % respecto al mismo periodo del 2025. La mayoría de los hechos (90 %) ocurrieron sin empleo de armas y en un 6 % con armas contundentes.

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