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El Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, capturó en flagrancia a alias ‘Pinky’ y alias ‘Will’, una pareja de nacionalidad venezolana quienes presuntamente estarían detrás de amenazas a comerciantes y conductores en Bogotá.
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De acuerdo con las autoridades, ‘Pinky’ presuntamente se desempeñaba como conductor de alias ‘El Niche’, abatido recientemente por las autoridades y quien era el presunto sicario de la banda ‘Los Satanás’, uno de los tentáculos delincuenciales del Tren de Aragua.
Por su parte, alias ‘Will’, una mujer de 24 años, estaría relacionada con al menos tres hechos en los que presuntamente habría disparado contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales que se negaban a pagar sus extorsiones.
Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de extorsión agravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en su modalidad agravada. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
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En paralelo a estas dos capturas, el Gaula y la Fiscalía adelantaron acciones en cinco ciudades del país: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Soacha, materializando otras seis capturas de integrantes de ‘Los Satanás’.
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