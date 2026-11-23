De acuerdo con las autoridades, ‘Pinky’ presuntamente se desempeñaba como conductor de alias ‘El Niche’, abatido recientemente por las autoridades y quien era el presunto sicario de la banda ‘Los Satanás’, uno…

El Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, capturó en flagrancia a alias ‘Pinky’ y alias ‘Will’, una pareja de nacionalidad venezolana quienes presuntamente estarían detrás de amenazas a comerciantes y conductores en Bogotá.

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Capturan a pareja de ‘Los Satanás’ señalados de extorsionar a comerciantes y conductores

De acuerdo con las autoridades, ‘Pinky’ presuntamente se desempeñaba como conductor de alias ‘El Niche’, abatido recientemente por las autoridades y quien era el presunto sicario de la banda ‘Los Satanás’, uno de los tentáculos delincuenciales del Tren de Aragua.

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Por su parte, alias ‘Will’, una mujer de 24 años, estaría relacionada con al menos tres hechos en los que presuntamente habría disparado contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales que se negaban a pagar sus extorsiones.



Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de extorsión agravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en su modalidad agravada. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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En paralelo a estas dos capturas, el Gaula y la Fiscalía adelantaron acciones en cinco ciudades del país: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Soacha, materializando otras seis capturas de integrantes de ‘Los Satanás’.

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