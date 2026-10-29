Alcalde de Zipaquirá pide a la Nación priorizar RegioTram del Norte en el Plan de Desarrollo

El futuro del RegioTram del Norte vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez, el llamado llegó desde Zipaquirá, uno de los municipios que se beneficiarían con la construcción del corredor férreo que busca conectar a Bogotá con Chía, Cajicá y la Sabana Centro. El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, pidió al Gobierno Nacional priorizar este megaproyecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, al considerar que su ejecución es fundamental para mejorar los desplazamientos de miles de habitantes que diariamente se movilizan entre la capital y los…

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El futuro del RegioTram del Norte vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez, el llamado llegó desde Zipaquirá, uno de los municipios que se beneficiarían con la construcción del corredor férreo que busca conectar a Bogotá con Chía, Cajicá y la Sabana Centro. El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, pidió al Gobierno Nacional priorizar este megaproyecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, al considerar que su ejecución es fundamental para mejorar los desplazamientos de miles de habitantes que diariamente se movilizan entre la capital y los municipios vecinos.

La solicitud se produjo tras el Encuentro Regional de Bogotá y Cundinamarca, realizado en el marco de la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Allí, el mandatario insistió en la necesidad de asegurar el respaldo del Gobierno para sacar adelante una obra cuya inversión estimada asciende a $17,4 billones.

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“El RegioTram del Norte, o también Tren de Zipaquirá, transformará la movilidad de Zipaquirá y la Sabana Centro, permitirá compartir más tiempo en familia y acceder a mejores oportunidades. Con dos de sus 17 estaciones en nuestra ciudad, invitamos al Gobierno Nacional a priorizar este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo y a sumar esfuerzos para hacerlo realidad”, afirmó Rojas.

Un proyecto de COP 17,4 billones que busca conectar Bogotá con la Sabana

El RegioTram del Norte está concebido como una alternativa de transporte masivo para mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro, una región que durante años ha enfrentado dificultades de movilidad por la congestión de sus principales corredores viales. De acuerdo con las proyecciones divulgadas por la Empresa Férrea Regional (EFR), el proyecto contempla 48,9 kilómetros de recorrido, 17 estaciones y una flota de 26 trenes completamente eléctricos.

En su primera etapa de operación, se estima que podría transportar alrededor de 180.000 pasajeros diarios, con capacidad de aumentar progresivamente hasta los 280.000. Para Zipaquirá, el trazado contempla dos estaciones, lo que permitiría fortalecer su conexión con Bogotá y facilitar el acceso de sus habitantes a oportunidades laborales, educativas y de servicios.

La iniciativa también busca integrarse con otros sistemas de transporte, entre ellos la primera línea del Metro de Bogotá, TransMilenio y el RegioTram de Occidente. Sin embargo, estas conexiones dependerán del desarrollo de las obras y de los acuerdos técnicos y operacionales necesarios para garantizar su funcionamiento.

Cundinamarca ya comprometió COP 3,2 billones: ¿qué falta para avanzar?

Uno de los principales desafíos del proyecto es asegurar los recursos necesarios para su ejecución. Según la información entregada por la Gobernación de Cundinamarca, el departamento comprometió $3,2 billones para la cofinanciación del RegioTram del Norte, mientras que la Empresa Férrea Regional ha venido adelantando las actividades de estructuración y preparación del proceso licitatorio.

En ese contexto, la solicitud del alcalde de Zipaquirá busca que el Gobierno Nacional incorpore el corredor férreo entre sus prioridades de inversión y contribuya a impulsar las siguientes etapas. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también destacó la importancia de que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo contemple las necesidades de Bogotá y los municipios vecinos desde una perspectiva regional.

“Es acertada la visión del Gobierno Nacional y Planeación Nacional al incluir una visión regional dentro de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo”, señaló Rey. El mandatario departamental sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura y la competitividad será determinante para impulsar el crecimiento económico y ampliar el acceso a oportunidades en los territorios.

Por ahora, el llamado de las autoridades locales no constituye una confirmación de nuevos aportes nacionales. La definición de la financiación y de los compromisos del Gobierno será uno de los asuntos pendientes para el avance del proyecto.

Bogotá y Cundinamarca ya habían superado diferencias sobre las obras

El nuevo pronunciamiento llega después de que la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá alcanzaran un acuerdo sobre las condiciones para ejecutar el RegioTram del Norte dentro del perímetro urbano de la capital. Las diferencias entre ambas administraciones habían estado relacionadas con los diseños de las estaciones, las intervenciones en el espacio público y las obras complementarias necesarias para integrar el tren con la infraestructura existente.

Tras varias mesas técnicas, que contaron con la mediación de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial, las partes establecieron una serie de compromisos para facilitar el desarrollo del corredor. Entre los acuerdos se determinó que Bogotá tendrá la última palabra sobre los diseños de las estaciones ubicadas en su territorio, así como sobre las intervenciones en el espacio público y las obras en puentes y bajo puentes.

El Distrito también asumirá la construcción de varios pasos a desnivel e intersecciones en Lagos de Torca, infraestructura que busca mejorar la movilidad y reducir las afectaciones durante la operación del sistema. “No se va a hacer nada en este proyecto que no tenga el aval y el permiso del Distrito Capital”, aseguró Rey al anunciar los acuerdos. Otro de los compromisos consiste en garantizar la integración física y operacional del RegioTram del Norte con TransMilenio y la primera línea del Metro de Bogotá.

¿Cuándo comenzaría la construcción del RegioTram del Norte?

Tras superar las diferencias técnicas con Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca anunció previamente su intención de avanzar en el proceso licitatorio del proyecto. La meta presentada por el departamento es adjudicar el contrato en octubre de 2027, para posteriormente dar paso a la construcción del corredor férreo. No obstante, desde la Alcaldía de Zipaquirá no se precisa si ese cronograma ha tenido modificaciones ni confirma una fecha definitiva para el inicio de las obras.

Según las estimaciones de la Empresa Férrea Regional, durante la construcción podrían generarse cerca de 5.000 empleos directos y 9.000 indirectos. Una vez entre en funcionamiento, se proyecta la creación de aproximadamente 600 puestos permanentes. En materia ambiental, la operación de los trenes eléctricos permitiría reducir alrededor de 60.000 toneladas de dióxido de carbono al año, de acuerdo con las proyecciones oficiales.

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El respaldo del Gobierno Nacional, el siguiente paso

Con los acuerdos entre Bogotá y Cundinamarca como antecedente, el alcalde Fabián Rojas busca que el RegioTram del Norte ocupe un lugar prioritario en la agenda de infraestructura del Gobierno Nacional. La Gobernación, la Alcaldía de Zipaquirá y los demás municipios de Sabana Centro han manifestado su intención de continuar trabajando de manera conjunta para impulsar las siguientes etapas del proyecto.

El principal interrogante ahora es qué compromisos financieros asumirá la Nación y cómo se incorporará el corredor férreo en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Mientras se definen esos recursos y avanza la contratación, el RegioTram del Norte continúa siendo una de las principales apuestas para transformar la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca.

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