Cierran estación Calle 57 de Transmilenio desde el 1 de noviembre: ¿qué rutas tomar?

Los usuarios de Transmilenio que habitualmente utilizan la estación temporal Calle 57 deberán modificar sus recorridos a partir del próximo domingo 1 de noviembre. La parada dejará de operar para permitir que continúen las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas. El cierre hace parte de las intervenciones que se adelantan en la troncal Caracas Centro, uno de los corredores por los que avanza la construcción del viaducto del sistema férreo.

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Para reducir las afectaciones en los desplazamientos, Transmilenio informó que los pasajeros podrán utilizar dos estaciones cercanas: Flores, que funciona de manera temporal, y Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, recientemente habilitada. Sin embargo, los usuarios deberán tener en cuenta que los servicios están distribuidos en distintos vagones, por lo que será importante verificar dónde se detiene cada ruta antes de ingresar.

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¿Qué rutas de Transmilenio se podrán tomar en la estación Flores?

La estación temporal Flores cuenta con dos vagones y accesos por las calles 67 y 69. Desde este punto, los pasajeros podrán conectarse con las troncales Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro. De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, los servicios estarán distribuidos así:

Vagón 1: D20, C19, G52, 8, H13 y H20.

D20, C19, G52, 8, H13 y H20. Vagón 2: 8, A61, B13, A52, F19 y Z61.

Esta estación será una de las alternativas para quienes necesiten continuar sus recorridos tras el cierre de Calle 57.

Nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán: estos son sus servicios

La segunda opción será la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, que dispone de tres vagones y accesos por las calles 53 y 49. Desde allí se ofrecen conexiones con las troncales Eje Ambiental, Carrera Décima, Calle 26, Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro. Los servicios habilitados están distribuidos de la siguiente manera:

Vagón 1: H15, H20, H27, A60, A61 y B23.

H15, H20, H27, A60, A61 y B23. Vagón 2: 8, B18, B27, F60, Z61 y L18.

8, B18, B27, F60, Z61 y L18. Vagón 3: 8, J24, K23, C15, D20 y D24.

Con estas dos alternativas, el sistema busca mantener las conexiones de los pasajeros que utilizaban la estación temporal Calle 57.

Recomendaciones para evitar contratiempos durante el cierre

Ante el cambio operacional, Transmilenio recomendó a los usuarios identificar previamente la estación y el vagón en el que se detiene su servicio, especialmente durante las horas de mayor congestión. La entidad también pidió evitar aglomeraciones en las puertas, pasarelas y zonas de abordaje, así como permitir que los pasajeros desciendan antes de ingresar a los buses.

Para facilitar los desplazamientos, los ciudadanos pueden consultar sus rutas mediante TransMiApp y utilizar las opciones de recarga digital de la tarjeta tullave. Estas últimas permiten reducir las filas en las taquillas de las estaciones.

¿Por qué cierra la estación Calle 57?

La salida de operación de esta parada responde a la necesidad de liberar espacio para las intervenciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que continúan avanzando por la avenida Caracas. El cierre se suma a los ajustes que ha tenido que realizar TransMilenio para mantener la operación mientras se ejecutan las obras del proyecto.

Por ahora, la entidad no informó una fecha de reapertura de la estación temporal Calle 57. Por esta razón, a partir del domingo 1 de noviembre, los pasajeros deberán planear sus viajes utilizando Flores o Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, según la ruta que necesiten tomar.

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