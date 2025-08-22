Alcaldía de Chía anunció alcance del 77% de recaudo tras actualización catastral

Aseguraron superar ampliamente los montos registrados en el mismo periodo en años anteriores. Foto: Alcaldía de Chía

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, reportó que al municipio ingresaron $97 mil millones por concepto de impuesto predial durante los primeros tres meses de recaudo de este año, luego de la actualización catastral y el descuento del 15% que se aplicó de acuerdo al Estatuto de Rentas.

Fue así como aseguraron que 65.304 contribuyentes registrados en el municipio, 45.421 ya cumplieran con su obligación tributaria, alcanzando así un 77% de recaudo, superando los montos registrados en el mismo período de años anteriores.

De la mano, la Alcaldía señaló que el proceso no se había realizado tras 10 años, lo que permitió también la vinculación al sistema de más de 8 mil predios que nunca han pagado impuestos en el municipio.

Cabe anotar que la actualización catastral generó inconformidades entre algunos ciudadanos, por lo cual llevaron a cabo cinco jornadas de atención personalizada para resolver las inquietudes. Sin embargo, el tiempo de estas ocasionaron que el Concejo Municipal solicitará al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) aplazar dicha actualización catastral.

¿En qué invertirán los recursos?

Según la Alcaldía de Chía, estos tributos servirán para proyectos como el Centro Administrativo Municipal (CAM), los colegios Santa María del Río, José Joaquín Casas, Josemaría Escrivá de Balaguer, la Ludoteca El Cairo, Polideportivo Delicias y Parque de los Colores.

Además, la ampliación de vías y redes pluviales, así como los diseños de la nueva infraestructura vial en la Avenida Pradilla, Calle 23, Carrera 5.ª, Calle 5.ª, Carrera 2.ª Este, Carrera 37, puentes y andenes.

