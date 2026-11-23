Aunque la medida no corresponde a una emergencia para toda Bogotá, sí activa recomendaciones específicas para reducir la exposición, en especial entre niños menores de cinco años, adultos…

Respirar con cuidado es la principal recomendación para quienes viven, trabajan o deben moverse por el suroccidente de Bogotá. La ciudad mantiene una Alerta Fase 1 por contaminación del aire en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, luego de que cuatro estaciones registraran 36 horas seguidas con niveles regulares de material particulado PM10.

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Aunque la medida no corresponde a una emergencia para toda Bogotá, sí activa recomendaciones específicas para reducir la exposición, en especial entre niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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De acuerdo con la información oficial, las estaciones de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy detectaron el aumento de partículas en los últimos días. En cuanto a las causas, la Secretaría de Ambiente atribuye la situación a vientos débiles, bajas temperaturas de madrugada, emisiones locales y una posible influencia del humo de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

¿Qué son las partículas PM10 y por qué pueden afectar la salud?

El PM10 es material particulado que puede provenir del polvo levantado por vehículos, obras de construcción, industrias, canteras y humo de incendios. Aunque son partículas más grandes que las PM2.5, pueden entrar a las vías respiratorias y agravar molestias en personas sensibles.

La funcionaria encargada de Ambiente, Claudia Gordillo, explicó a la opinión pública que estas partículas pueden afectar el sistema respiratorio. Por eso, la recomendación principal no es entrar en pánico, sino disminuir el tiempo de exposición en los sectores donde rige la alerta y evitar sumar contaminantes dentro de casa.

La alerta se concentra en cuatro Unidades de Planeamiento Local, UPL: Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. Aun así, cualquier persona que transite por corredores de alto tráfico, zonas industriales, obras o canteras puede adoptar medidas de protección si percibe polvo, humo o irritación.

¿Cuándo se recomienda usar tapabocas N95?

El Distrito recomienda usar tapabocas, preferiblemente N95, cuando sea necesario caminar, trabajar o permanecer cerca de vías con alto tráfico, obras de construcción, industrias o canteras dentro de las zonas cobijadas por la alerta.

Vale la pena resaltar que esta advertencia no consiste en una recomendación de uso permanente para toda la ciudad, ya que el tapabocas es una medida adicional cuando no se puede evitar la exposición a fuentes de contaminación.

En este sentido, para que un N95 tenga mayor utilidad, debe ajustarse bien sobre la nariz y la boca. Si quedan espacios amplios a los lados, entra aire sin filtrar y su capacidad de protección disminuye. Las personas con enfermedades respiratorias deben consultar con su médico tratante si tienen dudas sobre el uso de este tipo de mascarillas.

Evite el ejercicio intenso y reduzca la exposición al aire libre

Durante la alerta, los grupos más sensibles deben evitar hacer ejercicio al aire libre. Para el resto de la población, la recomendación es reducir las actividades físicas intensas o prolongadas, especialmente en las cuatro UPL donde se concentra el deterioro de la calidad del aire.

Esto no significa que todas las actividades cotidianas deban suspenderse. Caminar distancias cortas, asistir al trabajo o llevar a los niños al colegio puede ser necesario. En esos casos, conviene escoger rutas alejadas de obras, evitar permanecer innecesariamente al borde de corredores con tráfico pesado y revisar el estado de la calidad del aire antes de programar ejercicio o actividades deportivas al aire libre.

El Distrito recomienda consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud, IBOCA, que permite revisar las condiciones reportadas por las estaciones de monitoreo y las recomendaciones según el nivel de riesgo.

¿Qué hacer dentro de la casa durante la alerta ambiental?

El aire que se respira en el hogar también puede empeorar si se suman fuentes internas de humo. Por eso, la Secretaría de Ambiente recomendó evitar el uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, velas, incienso y estufas de leña mientras se mantenga la alerta.

También aconsejó limpiar con trapos húmedos y evitar barrer en seco. Barrer puede levantar el polvo acumulado en pisos y superficies, mientras que un paño húmedo ayuda a retirarlo sin volver a ponerlo en circulación.

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Si en casa vive una persona con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecciones cardiovasculares o tratamientos respiratorios, es importante que mantenga sus medicamentos formulados y esté atenta a cambios en los síntomas.

Señales para consultar de inmediato

La alerta busca prevenir afectaciones, pero hay síntomas que no deben minimizarse. Las autoridades recomiendan acudir a urgencias si aparece dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o fatiga inusual.

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En bebés y niños pequeños, las señales de cuidado incluyen respiración rápida, hundimiento de las costillas al respirar, silbidos al pecho o rechazo de alimentos. La ciudadanía también puede comunicarse con la Línea 137 para recibir orientación en salud.

¿Qué medidas rigen para industrias y vehículos?

Mientras se mantenga la Alerta Fase 1, la Secretaría de Ambiente reforzará los controles a industrias y realizará operativos de emisiones en vía. Además, el Distrito restringió la operación de calderas y equipos industriales que funcionan con combustibles sólidos o líquidos entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m. La medida puede extenderse de lunes a sábado durante la próxima semana si persisten las condiciones de contaminación.

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Las industrias deben mantener activos sus sistemas de control de emisiones y no pueden reemplazar combustibles más limpios por diésel o carbón como fuente de respaldo durante la alerta.

¿Cuándo levantarán la alerta por calidad del aire en Bogotá?

La Alerta Fase 1 seguirá vigente mientras continúen las condiciones adversas. Para levantarla, las estaciones de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy deberán registrar niveles bajos o moderados durante 36 horas consecutivas.

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Hasta entonces, la recomendación para quienes viven o se desplazan por Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito es sencilla: reducir la exposición innecesaria, evitar el ejercicio intenso al aire libre, cuidar el aire dentro de casa y consultar a tiempo si aparecen síntomas respiratorios.

Para tal efecto, y en aras de mantenerse informado, puede revisar las actualizaciones oficiales en el mapa del IBOCA, el sitio oficial del Distrito para informar el minuto a minuto de la contingencia.

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