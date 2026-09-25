ALO Sur tendría un nuevo peaje dentro de Bogotá: esta será su ubicación

Juan Carlos Guevara, ingeniero de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó que la estación estará ubicada en la localidad de Bosa, después del puente sobre el río Bogotá para los vehículos que ingresen desde Mosquera. “En el momento en que ingresamos desde Mosquera y…

El inicio de las obras de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur traerá una nueva alternativa para entrar y salir de Bogotá, pero también un cobro adicional para los conductores: el proyecto contempla la instalación del primer peaje dentro de la capital.

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Juan Carlos Guevara, ingeniero de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó que la estación estará ubicada en la localidad de Bosa, después del puente sobre el río Bogotá para los vehículos que ingresen desde Mosquera. “En el momento en que ingresamos desde Mosquera y cruzamos el puente del río Bogotá, ahí se encontrará el peaje”, explicó el funcionario.

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La ANI no ha informado cuánto costará el paso ni en qué fecha comenzará el cobro. La entidad sostiene que el peaje no corresponde a una modificación reciente, pues el Acuerdo 13 de 1998 ya contemplaba que la ALO funcionara como una vía de pago.

Obras de la ALO Sur ya comenzaron

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó que los trabajos comenzaron el pasado 22 de septiembre, después de varios años de anuncios y retrasos. El proyecto tendrá una extensión aproximada de 24,5 kilómetros entre el sector de Chusacá, en Soacha, y la calle 13, en el occidente de Bogotá. También permitirá conectarse con Mosquera y Sibaté.

La intervención incluye la rehabilitación de seis kilómetros de vía existente y la construcción de una segunda calzada de diez kilómetros entre Mosquera y Sibaté. Además, contempla una ciclorruta y la modernización del Parque Arqueológico Canoas. En Canoas se construirá una intersección a desnivel que conectará a Soacha con el nuevo corredor hacia Bogotá y otros municipios de la región.

Las obras requerirán una inversión privada superior a $1 billón y tardarían aproximadamente cuatro años. Por ahora, las autoridades no han entregado una fecha exacta de terminación.

De Canoas a la calle 13 en 30 minutos

La ALO Sur busca convertirse en una alternativa a la Autopista Sur para los viajes entre Bogotá, Soacha, Sibaté, Girardot y otros municipios y departamentos del suroccidente del país. Según la Alcaldía de Soacha, el nuevo corredor permitiría realizar el trayecto entre Canoas y la calle 13 en aproximadamente 30 minutos. El tiempo dependerá del comportamiento del tráfico y de las conexiones con las vías de acceso.

Cuando terminen las obras, los vehículos podrán bordear el costado occidental de Soacha y Bogotá, cruzar el río mediante nuevos puentes y avanzar por el sector de Mondoñedo y Mosquera sin ingresar a las zonas urbanas ni atravesar intersecciones semaforizadas. El corredor también tendrá conexión con la avenida de Las Américas y la calle 13, dos de las principales entradas al occidente de la capital.

Tarifa y fecha de cobro siguen pendientes

Aunque la ANI confirmó la ubicación del peaje, todavía quedan preguntas por resolver. La entidad no ha precisado la tarifa, los vehículos que tendrán cobros diferenciales ni si existirán beneficios para residentes de Bosa, Soacha, Mosquera o Sibaté. Tampoco ha explicado en qué etapa de la construcción instalará la estación ni desde qué momento comenzará a operar.

La ALO Sur promete reducir la dependencia de la Autopista Sur y ofrecer una salida directa hacia el suroccidente del país. Sin embargo, su impacto también dependerá del costo del peaje, de las conexiones con la malla vial de Bogotá y de que las obras concluyan dentro de los plazos anunciados.

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