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Metro con atrasos y viajes sin tarifa integrada: las inquietudes de Galán y Rey

En el foro “Movilidad y Transporte: futuro estratégico”, organizado por Foros El Espectador y Caracol TV, el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca hablaron de las prioridades en infraestructura y los retos del transporte público.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
24 de septiembre de 2026 – 07:02 p. m.
Jorge Rey y Carlos F. Galán durante el encuentro.
Jorge Rey y Carlos F. Galán durante el encuentro.

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Antaño rivales, pero hoy forzados a cooperar por la providencia de la voz electoral, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dispusieron de un espacio durante un evento de Foros El Espectador, denominado “Movilidad y Transporte: futuro estratégico”, para hablar sobre el futuro de las conexiones entre Bogotá y el departamento. Lejos de las rencillas políticas de hace unos años, los mandatarios decidieron sentarse en la misma mesa para dialogar sobre cómo solucionar los dilemas que aquejan…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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Comentarios
  • Elvis(21348)Hace 19 minutos
    El alcalde Galán debe dejar a un lado su agenda oculta y participar activamente en los proyectos de transporte regionales. Regiotram del occidente avanza en la parte de Cundinamarca y muy poco en Bogota. Para Regiotram del norte, Bogota no ha participado activamente. Solo habla que tiene objeciones pero no soluciones. Menos retórica y más acción de Galán.
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