Un conductor que prestaba servicios de transporte mediante una plataforma digital fue víctima de un hurto después de recoger a dos pasajeros en el barrio 7 de Agosto, en Barrios Unidos. Los delicuentes intimidaron a la víctima con armas cortopunzantes, lo amordazaron y lo ataron de pies y manos antes de llevárselo en su propio automóvil. Los dos presuntos responsables, de 19 y 21 años, fueron capturados en flagrancia en Chapinero.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Se hicieron pasar por pasajeros para robar a conductor y abandonarlo en la vía a La Calera

De acuerdo con las autoridades, el recorrido terminó en el sector de Normandía, en la localidad de Fontibón. Allí, los pasajeros habrían amenazado al conductor para quitarle el vehículo, dos celulares y dinero en efectivo. Después lo dejaron abandonado en una zona boscosa de la vía que conduce al municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Publicidad

La víctima habría sido amarrada en los asientos traseros del automóvil y amordazada con los cordones de sus propios zapatos. Tras el robo, el sistema de rastreo GPS del vehículo permitió seguir su ubicación y alertar a las autoridades.

Finalmente en la calle 53 con carrera 13, en Chapinero, unoformados que patrullaban el sector identificaron a dos hombres que se movilizaban en el automotor que tenía características que coincidían con el vehículo reportado por hurto. Al realizar un registro detallado no quedaron dudas: los dos sujetos fueron capurardos y se recuperaron el carro, los celulares y el dinero.

‘Los Nocturnos’: la banda señalada de cometer paseos millonarios a la salida de conciertos en Bogotá

El caso se conoce días después de que se revelara la captura de seis presuntos integrantes de ‘Los Nocturnos’, una banda señalada de cometer paseos millonarios en Bogotá. Según una investigación de cinco meses adelantada por la Policía y la Fiscalía, la estructura elegía a personas que salían de conciertos y eventos masivos, las abordaba en taxis conducidos por cómplices y las retenía para acceder a sus celulares y medios de pago.

Uno de los casos documentados fue el de una pareja que, después de salir de un concierto, tomó un taxi en la calle y terminó retenida durante cerca de 24 horas. Los presuntos responsables habrían utilizado sustancias químicas, entre ellas benzodiacepinas, para reducir su capacidad de reacción y realizar compras y transacciones bancarias. Las víctimas perdieron cerca de COP60 millones.

Seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— fueron capturadas en procedimientos realizados en Engativá, Usme y Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, y en Soacha. Los investigados deberán responder por secuestro extorsivo agravado y hurto agravado. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.