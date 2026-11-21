Hay días en los que los casi seis kilómetros que tiene la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, parecen enternos. Basta con quedar atrapado entre las filas de vehículos que buscan salir de Bogotá hacia la Sabana para entender por qué su ampliación (después de la primera línea del metro) es una de las obras más esperadas de la región. Aca vale la pena resaltar que este anhelo no se explica solo por los eternos trancones. Bajo el asfalto vive otro problema, menos visible, pero muy importante: el agua que baja de los cerros y busca…

Hay días en los que los casi seis kilómetros que tiene la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, parecen enternos. Basta con quedar atrapado entre las filas de vehículos que buscan salir de Bogotá hacia la Sabana para entender por qué su ampliación (después de la primera línea del metro) es una de las obras más esperadas de la región. Aca vale la pena resaltar que este anhelo no se explica solo por los eternos trancones. Bajo el asfalto vive otro problema, menos visible, pero muy importante: el agua que baja de los cerros y busca abrirse paso entre los humedales Torca y Guaymaral para llegar al Río Bogotá, que inunda la zona en época de lluvias.

Sin embargo, esa espera parece haber llegado a su fin. El viernes 20 de noviembre, pese a haber sido otro día de trancones en la Autonorte, fue una fecha particular porque se anunció, de manera oficial y definitiva, el inicio de los trabajos de ampliación del corredor. La noticia la dieron el presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades distritales, la gobernación de Cundinamarca y los directivos de la concesión Accesos Norte 2, que se encargará de la obra.

Y se recalca “oficial y definitiva”, porque este año, tras haber obtenido la esquiva licencia ambiental, los constructores hicieron e incumplieron este mismo anuncio en dos oportunidades (15 de abril cuando, firmaron acta de inicio, y el 15 de octubre, cuando el Distrito habló de la intervención). No obstante, en ninguna de esas ocasiones se logró concretar un acto como el del viernes (más simbólico que técnico), con el que quedaron atrás los inconvenientes que se enfrentaron durante la administración de Gustavo Petro, para recibir pleno respaldo del gobierno actual.

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Aunque de momento los trabajos se limitan a labores de intervención de vegetación (adecuación y tala de árboles), estos dan el punto inicial de una cuenta regresiva que, según el cronograma del proyecto, debe finalizar en 2030 (como propone el presidente) con una Autopista Norte con más espacio y, según los cálculos, con menos trancones. Pero ¿qué falta para que los nuevos carriles comiencen a tomar forma?

Los años de espera

La historia se remonta a marzo de 2022, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó a la concesión Accesos Norte II un proyecto que comprende no solo la ampliación de la autopista, sino las intervenciones sobre un tramo de la Carrera Séptima y la perimetral de Sopó. Su ejecución, sin embargo, tropezó con una dificultad: la conexión hidráulica y ecológica de dos humedales que enmarcan el corredor Torca y Guaymaral.

En enero de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la primera solicitud de licencia, al indicar que los estudios no contenían información suficiente para determinar cómo responderían los cuerpos de agua a la ampliación y cómo se conservaría la conectividad de sus ecosistemas. La entidad señaló, además, deficiencias con las obras hidráulicas, la infraestructura de acueducto y las condiciones urbanísticas del corredor.

La decisión obligó al constructor a reformular sus estudios, a repetir la evaluación ambiental y a participar en una audiencia pública en noviembre de 2025, en la que organizaciones y ciudadanos discutieron las alternativas de ingeniería.

El debate enfrentó a quienes pedían un viaducto y a quienes consideraban viables nuevas estructuras hidráulicas que permitían el intercambio de agua y el tránsito de fauna. En este sentido, como lo han reconocido algunos de los ambientalistas que participaron en la discusión, el concesionario logró convencer de que su iniciativa era compatible con la conservación medioambiental.

Así, después de varias discusiones y la audiencia, en la que participaron todos los interesados, finalmente la licencia se expidió en enero de 2026. No obstante, dejó condicionada la intervención de la franja más sensible entre Torca y Guaymaral. Solo en agosto, después de revisar nuevos estudios y modelos hidráulicos, la ANLA declaró cumplido ese requisito y habilitó las medidas temporales necesarias para avanzar.

El agua también tendrá que pasar

La aprobación ambiental no significa que hayan desaparecido los riesgos. La concesión tiene obligaciones para evitar que las intervenciones agraven las inundaciones, conservar la conectividad ecológica, y garantizar el mantenimiento de las estructuras hidráulicas. Entre otras medidas, deberá inspeccionar periódicamente los pasos de agua, controlar la acumulación de sedimentos y monitorear las condiciones ambientales durante la construcción. Pero hay otra pieza de esta historia que no depende exclusivamente de la carretera. La reconformación definitiva de los humedales corresponde al Fideicomiso Lagos de Torca, en coordinación con el Acueducto de Bogotá y otras entidades distritales. Por eso, la efectividad de las soluciones exige que las intervenciones viales y las actuaciones de recuperación ambiental avancen de manera articulada.

Esta será, además, una obra bajo vigilancia. Organizaciones ambientalistas como Natura y La Baronesa participaron en el proceso de licenciamiento y cuestionaron los posibles impactos sobre los humedales. Fernando Gómez, director de Natura, había señalado a El Espectador que sus observaciones fueron acogidas en la licencia. También anunció que seguirían pendientes de la ejecución: “Estaremos atentos a que se nos convoque para el seguimiento y desarrollo del proyecto”.

La vigilancia no será únicamente ciudadana. La ANLA deberá comprobar las obligaciones ambientales, mientras la interventoría verificará las condiciones de ejecución del contrato. Son responsabilidades diferentes, pero necesarias para determinar si las obras cumplen lo autorizado.

La siguiente cuenta regresiva

Con una inversión estimada por la ANI en COP 1,7 billones, a precios de diciembre de 2024, Accesos Norte II tiene como horizonte de terminación el año 2030 o 2031. En la autopista se construirán nuevos carriles y obras complementarias que deberán desarrollarse mientras continúa circulando el tráfico. De hecho, la licencia exige mantener, como mínimo, tres carriles operativos por sentido durante la fase constructiva. El acto de este viernes, con presidente incluido, fue la oportunidad para conocer qué frentes se activarán después de las labores preliminares y cuál será el calendario inmediato de construcción.

La Autopista Norte ha tenido varios comienzos administrativos y públicos. Tras ellos quedan cuatro años de dificultades para avanzar con las obras y una larga lista de compromisos y retos por cumplir. El siguiente capítulo ya no dependerá solamente de las fechas anunciadas, sino de lo que ocurra sobre el terreno, donde los nuevos carriles deberán encontrar espacio sin repetir los errores que durante décadas separaron el agua, la fauna y los humedales que integran el camino desde los Cerros Orientales hasta el río Bogotá.