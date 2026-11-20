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Bogotá se convirtió en una nueva ubicación de infraestructura de Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios de computación en la nube de Amazon, que anunció la entrada en operación de una Zona Local en la capital colombiana. La instalación busca acercar sus servicios de procesamiento, almacenamiento y conectividad a empresas y usuarios del país, con tiempos de respuesta de milisegundos de un solo dígito.

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El anuncio fue realizado este 20 de noviembre por la compañía, que explicó que esta infraestructura permitirá ejecutar aplicaciones y almacenar información directamente en Colombia, sin que las organizaciones tengan que construir y administrar sus propios centros de infraestructura tecnológica.

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¿Qué son las AWS?

Las Zonas Locales de AWS son instalaciones que acercan determinados servicios de computación en la nube a grandes centros urbanos. Su objetivo es reducir la latencia, es decir, el tiempo que tarda la información en viajar entre un usuario y un servidor, especialmente para aplicaciones que requieren respuestas inmediatas.

Entre los usos de AWS están las transacciones financieras en tiempo real, los videojuegos interactivos, las telecomunicaciones, los servicios de salud y las plataformas digitales de atención al ciudadano.

La nueva infraestructura en Bogotá ofrece servicios de procesamiento mediante Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), almacenamiento con Amazon S3 y Amazon Elastic Block Store (EBS), además de herramientas para ejecutar aplicaciones y administrar redes. También permite trabajar con servicios de contenedores y conectividad empresarial.

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Llegada a Bogotá

Con esta apertura, Bogotá se suma a la red internacional de más de 30 áreas metropolitanas en las que AWS tiene Zonas Locales. La compañía presenta esta expansión como una apuesta por ampliar la capacidad de las empresas colombianas para desarrollar aplicaciones y servicios digitales que requieren procesamiento de información en tiempo real.

La compañía explicó que esta nueva infraestructura hace parte de su expansión en Colombia, donde abrió su primera oficina en Bogotá en 2017. Desde entonces, incorporó otros servicios, como una ubicación de Amazon CloudFront en 2019, AWS Outposts en 2021 y AWS Direct Connect en 2023.

La Zona Local de Bogotá está conectada con la región principal de AWS en el este de Estados Unidos, ubicada en Virginia. Esto significa que las empresas podrán combinar la infraestructura instalada en Colombia con el conjunto de servicios disponibles en esa región.

Empresas colombianas ya utilizan la infraestructura

De acuerdo con el anuncio, varias compañías con operaciones en Colombia ya utilizan la Zona Local de Bogotá. Entre ellas está Bancolombia, que la incorporó a su proceso de modernización tecnológica. También figura Datacenter Colombia, compañía tecnológica del Grupo Gelsa, que utiliza esta infraestructura para procesar transacciones que requieren baja latencia y mantener información dentro del país.

Otro de los casos mencionados es Casa Toro, grupo empresarial del sector automotor y de maquinaria, que utiliza la Zona Local para ejecutar sistemas de negocio más cerca de sus operaciones y mejorar el análisis de información de sus flotas.

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