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Recibir una ambulancia en Bogotá puede tomar menos de cinco minutos o más de una hora, dependiendo del tipo de emergencia y de la localidad y barrio en donde ocurre. Así lo indica un nuevo informe de la Personería que midió los tiempos de espera de las ambulancias en la ciudad.

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Pacientes con paro cardíaco esperan más por una ambulancia que los heridos en accidentes

La Personería dio a conocer los resultados del análisis de 253.842 servicios de ambulancia con llegada efectiva, atendidos por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría de Salud, de 2024 y 2025.

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Aunque el tiempo promedio de llegada mejoró, al pasar de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025, las demoras siguen siendo grandes: durante el último año, 31.146 servicios tardaron 30 minutos o más en llegar al lugar de la emergencia. Más de 3.200 superaron una hora de espera.

Uno de los contrastes aparece al comparar los tiempos de atención según el tipo de emergencia. En 2025, el 51,2 % de los heridos en accidentes, incluidos los siniestros de tránsito, recibió una ambulancia en menos de cinco minutos. En cambio, entre las personas con paro cardiorrespiratorio, apenas el 4,7 % consiguió atención en ese mismo lapso.

Las demoras también se evidencian en otras emergencias en las que el tiempo de respuesta puede ser determinante. Según la Personería, el 21,2 % de los pacientes con paro cardiorrespiratorio y el 25,3 % de quienes sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV) esperaron más de 30 minutos. Para los casos de dolor torácico, fueron 26,4 %.

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A esto se suman las dificultades para atender situaciones relacionadas con la salud mental. En 2025, el 47,4 % de las personas con trastornos mentales y el 50,5 % de quienes reportaron amenazas de suicidio esperaron más de media hora por una ambulancia. En los casos de maltrato, el porcentaje fue todavía mayor: el 62,8 % tuvo que esperar más de 30 minutos y el 15,3 % más de una hora.

Las localidades donde más tardan las ambulancias

Las diferencias también se presentan entre localidades. Usme registró los mayores tiempos de espera: el 49,6 % de los servicios de ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar durante 2025. Esto significa que prácticamente uno de cada dos servicios superó esa barrera.

Le siguen Bosa, con el 37,4 %; Suba, con el 32,8 %, y Ciudad Bolívar, con el 31,7 %. En contraste, en Antonio Nariño el indicador fue del 13 %.

No todas las ambulancias están disponibles

El análisis también pone la lupa sobre la capacidad de respuesta de la flota de ambulancias en Bogotá. De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, con corte al 7 de octubre de 2026, la ciudad tenía 944 vehículos habilitados: 780 privados y 164 públicos. Sin embargo, no todos están disponibles para atender emergencias, pues algunos se destinan a traslados programados de pacientes entre instituciones hospitalarias.

De hecho, durante 2025, un promedio de apenas 105 ambulancias al día atendió al menos un servicio de urgencias o emergencias. De estas, 73 eran públicas y 32 privadas.

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Ante este panorama, la Personería pidió a la Secretaría de Salud establecer un protocolo más claro y metas específicas para los tiempos de respuesta. Andrés Franco, Personero de Bogotá, indicó: "Estamos advirtiendo que se requiere tener, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, un protocolo más claro que permita garantizar el derecho de acceso a la salud y condiciones equitativas para todos los ciudadanos en esta materia. Hemos recibido muchas quejas de personas afectadas y por eso vamos a continuar haciendo esta clase de seguimientos".

Según lo indica el informe de la Personería, la Administración anunció en octubre de 2026, que trabajaba en la definición de los estándares. Sin embargo, afirma el ente, todavía no hay una fecha establecida para su implementación.

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