Ambulancia se estrelló contra una panadería: investigan presunto cambio de conductor

Una ambulancia se estrelló en la mañana del domingo 13 de septiembre, contra un establecimiento comercial del barrio Libertadores, en la localidad de San Cristóbal. El choque no dejó heridos de gravedad, pero generó pérdidas económicas en el local, donde funcionan una panadería y un asadero. El vehículo, identificado con las placas RAX921, transitaba por la carrera 11 Este con calle 55 Sur. Cuando intentaba subir por el sector, perdió el control, cambió de dirección y golpeó la fachada. Los vecinos avisaron a las autoridades, que atendieron…

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Una ambulancia se estrelló en la mañana del domingo 13 de septiembre, contra un establecimiento comercial del barrio Libertadores, en la localidad de San Cristóbal. El choque no dejó heridos de gravedad, pero generó pérdidas económicas en el local, donde funcionan una panadería y un asadero. El vehículo, identificado con las placas RAX921, transitaba por la carrera 11 Este con calle 55 Sur. Cuando intentaba subir por el sector, perdió el control, cambió de dirección y golpeó la fachada. Los vecinos avisaron a las autoridades, que atendieron al conductor y al auxiliar. Los agentes les practicaron pruebas de alcoholemia y ambos obtuvieron resultados negativos.

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Las cámaras cambiaron el rumbo de la investigación

Las autoridades consideraron inicialmente que un microsueño pudo causar el siniestro. Sin embargo, unas grabaciones conocidas por CityNoticias⁠ abrieron otra línea de investigación. Los videos muestran movimientos dentro de la cabina después del impacto que no coincidirían con la primera versión entregada a los agentes. Los investigadores intentan establecer si el copiloto ocupó el lugar de quien manejaba, para ocultar la identidad del verdadero responsable.

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Luis, uno de los testigos consultados por el noticiero, relató que el conductor no logró detener el vehículo y dirigió la ambulancia hacia el establecimiento antes de chocar. Las imágenes también revelan que en el automotor viajaban cuatro ocupantes. Entre ellos aparece una mujer que cayó al piso y no podía sostenerse por sí misma. El hombre que, según la hipótesis, conducía originalmente la ayudó a levantarse.

Esta escena pasó inadvertida para algunos residentes, quienes concentraron su atención en los daños causados por el impacto. Gladys Bolaños, habitante del sector, contó que cuando llegó al lugar con su hermana ya no encontró a los ocupantes. Los organismos de emergencia no reportaron lesiones graves entre las personas que viajaban en la ambulancia. Tampoco registraron víctimas dentro del establecimiento.

La Policía revisa las cámaras y recopila testimonios para determinar quién manejaba, por qué perdió el control y si alguno de los ocupantes intentó modificar la escena. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la presunta suplantación ni han informado sobre sanciones o capturas.

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