Las cámaras de seguridad muestran que el sujeto, en una motocicleta roja, se arrimó simulando pedir una dirección. Mientras hablaba con ella, sacó un…

Los habitantes de Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, alertaron sobre un motociclista armado, que recorre el barrio durante las noches, en busca de posibles víctimas para asaltarlas. El caso más reciente ocurrió hacia las 8:10 de la noche del domingo 13 de septiembre. El delincuente interceptó a una mujer, justo cuando estaba al frente de la portería del conjunto residencial.

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Tras la pista de motociclista armado que ronda y asalta a vecinos de Nicolás de Federmán

Las cámaras de seguridad muestran que el sujeto, en una motocicleta roja, se arrimó simulando pedir una dirección. Mientras hablaba con ella, sacó un arma de fuego y la intimidó. La víctima le entregó varios objetos que llevaba en los bolsillos y un maletín en el que transportaba elementos relacionados con su trabajo. El asaltante tomó las pertenencias y escapó.

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Vecinos buscan establecer si cometió otros robos

Residentes consultados por El Ojo de la Noche sostienen que el mismo hombre podría estar involucrado en otros casos registrados en la zona. Su hipótesis apunta a que recorre las calles para observar el movimiento del sector, identificar posibles víctimas y elegir el momento del ataque.

La comunidad también sospecha que cambia de motocicleta para evitar que las autoridades sigan su rastro. Los habitantes recopilaron grabaciones de diferentes episodios y pidieron a la Policía comparar las características físicas, prendas y recorridos del presunto responsable.

Los vecinos cuestionaron que el motociclista lograra escapar pese a que el último hurto ocurrió cerca de un CAI. Por ello, solicitaron reforzar los patrullajes nocturnos y la presencia del cuadrante en Nicolás de Federmán. Las autoridades deberán analizar las imágenes para identificar al hombre y determinar si cometió los demás robos denunciados en el sector.

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