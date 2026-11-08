Amenaza contra Caracol Televisión: qué dijo el canal tras alerta en Bogotá

Un día después de que los trabajadores de Caracol Televisión tuvieron que evacuar preventivamente la sede del canal en el barrio La Floresta, en el norte de Bogotá, Caracol Televisión confirmó que recibió una alerta sobre una posible acción de grupos ilegales y que activó sus protocolos de seguridad. En el comunicado recién emitido a la opinión pública, el canal más grande del país señaló que las medidas buscaron proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones, mientras las autoridades avanzan en las verificaciones.

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En su declaración, emitida este 8 de noviembre, el canal indicó que actuó después de recibir información de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones.

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“Activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones”, señaló Caracol Televisión. La empresa también agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional y manifestó su solidaridad con otros medios que habrían recibido advertencias similares.

El pronunciamiento no identifica a una organización armada concreta ni entrega detalles sobre el contenido de la alerta, por cuanto dicha información hace parte del sumario investigativo de las autoridades.

En este sentido, el comunicado del canal coincide con la información divulgada en principio por la Alcaldía de Bogotá, que confirmó que el CTI de la Fiscalía compartió una advertencia con medios de comunicación y con el Distrito sobre la posible amenaza terrorista contra el medio de comunicación.

Finalmente, durante las acciones que tuvieron lugar la noche del 7 de noviembre, la Policía Metropolitana confirmó que, luego de inspeccionar la sede de Caracol Televisión, no detectaron la presencia de ningún artefacto explosivo.

La alerta también alcanzó a Caracol Radio

Caracol Radio informó que también fue advertida por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación. La emisora aseguró que activó medidas preventivas en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad.

“Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia”, expresó Caracol Radio, que sostuvo que continuará con su labor informativa mientras se mantienen las medidas de prevención.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pidió que la protección se mantenga mientras se esclarece el origen de la información. La organización señaló que, según lo comunicado a periodistas presentes en Caracol Televisión, la alerta del CTI hacía referencia a un posible plan del ELN contra sedes de Caracol y RCN. Esa hipótesis, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por la Fiscalía, la Policía ni la Alcaldía.

Procuraduría y Defensoría pidieron esclarecer la amenaza

El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó las advertencias contra los medios y afirmó que “ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia”.

A su vez, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió establecer la veracidad de la información y adoptar las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en los medios señalados. “Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado”, expresó.

Las amenazas a la prensa tienen antecedentes recientes

La alerta ocurre, además, en un contexto de riesgos persistentes para periodistas y empresas periodísticas en Colombia. La FLIP documentó 150 agresiones contra la prensa entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026, periodo que incluyó amenazas, obstrucciones y otras formas de violencia relacionadas con el cubrimiento electoral.

El antecedente más cercano de un ataque contra una sede de medios ocurrió en Cali, cuando un artefacto explosivo fue detonado en noviembre de 2025 frente al edificio donde funcionan RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República. La FLIP calificó ese hecho como un ataque directo contra el derecho ciudadano a recibir información.

Mientras continúan las verificaciones en Bogotá, Caracol Televisión sostuvo que ninguna intimidación cambiará su compromiso de informar. Las autoridades no han reportado capturas, explosivos hallados ni atentados consumados relacionados con la alerta.

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