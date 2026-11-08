“Las Fuerzas Militares deben apoyar a la Policía, no reemplazarla”, sostuvo Galán. Según explicó, el trabajo conjunto ya existe en Bogotá y debe fortalecerse en zonas priorizadas, especialmente en los…

El debate sobre militarizar Bogotá llegó este viernes al cabildo abierto convocado por el Concejo. Allí, el alcalde Carlos Fernando Galán marcó una diferencia frente a la propuesta de ampliar la presencia militar en la capital: respaldó que el Ejército refuerce las operaciones de seguridad, pero rechazó que sustituya a la Policía Metropolitana.

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Ejército sí, reemplazo de la Policía no: la posición de Galán sobre militarizar Bogotá

“Las Fuerzas Militares deben apoyar a la Policía, no reemplazarla”, sostuvo Galán. Según explicó, el trabajo conjunto ya existe en Bogotá y debe fortalecerse en zonas priorizadas, especialmente en los bordes de la ciudad y en corredores estratégicos.

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¿Qué dijo Galán sobre militarizar Bogotá?

El alcalde señaló que no desconoce los problemas de seguridad de la ciudad, pero cuestionó la idea de retirar a la Policía de sus funciones para que los militares asuman tareas ordinarias de seguridad ciudadana.

“Yo nunca he dicho que en Bogotá no haya un problema de seguridad. No hemos dicho que esto sea Suiza o Dinamarca”, afirmó durante su intervención. Sin embargo, defendió que la respuesta debe partir del fortalecimiento de la Policía y de una coordinación con el Ejército, la Fiscalía y las entidades distritales.

Para Galán, la asistencia de las Fuerzas Militares no implica que el Ejército asuma el patrullaje cotidiano ni las responsabilidades de convivencia que corresponden a la Policía Metropolitana.

Más de 377 acciones conjuntas con el Ejército

La Alcaldía reportó que en los últimos dos años y diez meses se realizaron más de 377 acciones conjuntas con la Brigada 13 y la Quinta División del Ejército. Estas operaciones se han concentrado en zonas de borde y localidades priorizadas.

La participación militar ya se ha visto en intervenciones de seguridad en el centro de Bogotá, la calle 13 y corredores de acceso a la ciudad. En septiembre, por ejemplo, tropas del Batallón de Policía Militar 13 y de la Guardia Presidencial acompañaron un operativo en el parque Tercer Milenio y San Bernardo, junto con la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad.

El Distrito también informó que renovó más de 1.300 motocicletas para la fuerza pública. Según el alcalde, al inicio de la administración cerca del 70 % del parque automotor de la Policía Metropolitana estaba próximo a quedar obsoleto.

Usme, Sumapaz y las zonas de borde están en el centro del debate

La discusión tomó fuerza luego de que el presidente Abelardo de la Espriella propusiera aumentar el control militar en Usme, Sumapaz y los corredores de borde para contener la expansión de estructuras criminales.

El alcalde no rechazó el apoyo militar en esas zonas. Su diferencia está en el alcance: plantea que la presencia del Ejército complemente a la Policía, con funciones de protección de infraestructura y control en áreas estratégicas, sin desplazar a la institución encargada de la seguridad ciudadana.

La propuesta de asistencia militar fue llevada al cabildo abierto tras una iniciativa respaldada con más de 37.000 firmas. Sus promotores han insistido en ampliar el papel de las Fuerzas Militares en la capital, mientras el Distrito sostiene que esa coordinación ya funciona y debe ser focalizada.

El balance de homicidios que presentó el Distrito

Durante el cabildo, Galán aseguró que Bogotá registra 85 homicidios menos que en el mismo periodo de 2025 y destacó que septiembre tuvo el menor número de asesinatos para ese mes desde que existen registros oficiales.

También mencionó reducciones en Ciudad Bolívar y San Cristóbal, con 45 y 23 homicidios menos, respectivamente, frente al año anterior. Las cifras corresponden al balance presentado por la administración durante el debate y hacen parte de su argumento para defender el fortalecimiento de la Policía antes que su reemplazo.

El punto de coincidencia entre las posiciones es la necesidad de reforzar la seguridad. La diferencia que quedó expuesta en el cabildo es quién debe ejercer las funciones principales: para Galán, el Ejército debe apoyar en tareas estratégicas, mientras la Policía conserva el rol central en la respuesta al delito dentro de Bogotá.

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