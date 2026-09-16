Las autoridades activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Esta última comenzó a operar durante la medianoche…

Fuentes de la Fiscalía identificaron a la menor como Ana Lucía González Mendoza, de nueve años. Su familia la buscaba desde la mañana del lunes 14 de septiembre, cuando desapareció en el sector de Porvenir Río.

El cuerpo encontrado dentro de una alcantarilla del barrio J. J. Rendón, en Ciudad Bolívar, corresponde a una niña que había desaparecido en Mosquera, Cundinamarca, según confirmó la Alcaldía de ese municipio.

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Ana Lucía, la niña que desapareció en Mosquera y fue hallada sin vida en Bogotá

Las autoridades activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Esta última comenzó a operar durante la medianoche del martes 15 de septiembre.

Unos niños encontraron el cuerpo

El hallazgo ocurrió hacia las 4:00 de la tarde del martes 15 de septiembre. Varios menores jugaban cerca de una montaña del barrio J. J. Rendón cuando vieron el cuerpo dentro de un conducto de agua y alertaron a la comunidad.

Un vecino relató que abrió la estructura con ayuda de un policía y confirmó que allí estaba la niña. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos apoyaron la recuperación del cuerpo, mientras funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección del lugar.

Medicina Legal asumió los análisis forenses para establecer las causas y circunstancias de la muerte.

En un primer momento, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, señaló que la menor no figuraba entre los casos abiertos de niños desaparecidos en la capital. La búsqueda, sin embargo, había comenzado en Mosquera, municipio donde se reportó su desaparición.

Cámaras permitieron seguir el recorrido

La Alcaldía de Mosquera informó que las cámaras de vigilancia instaladas en Porvenir Río permitieron individualizar al presunto responsable de la desaparición y establecer su ruta.

Las autoridades del municipio compartieron la información con los investigadores de Fontibón, en Bogotá. Posteriormente, confirmaron que encontraron a la menor sin vida en Ciudad Bolívar y que la Policía Judicial de la capital asumió el caso.

La individualización de una persona no significa que la justicia haya establecido su responsabilidad. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna captura relacionada con el caso.

Medicina Legal establecerá qué ocurrió

En redes sociales circulan versiones según las cuales la niña habría sufrido violencia sexual y posteriormente habría muerto por golpes. Sin embargo, ni la Fiscalía, ni Medicina Legal, ni la Alcaldía de Mosquera han confirmado esas afirmaciones.

El dictamen forense deberá precisar la causa de la muerte, determinar si la menor sufrió algún tipo de violencia y establecer cuánto tiempo transcurrió entre el fallecimiento y el hallazgo.

Los investigadores también intentan determinar cómo salió la niña de Mosquera, cuál fue el recorrido hasta Bogotá y de qué manera llegó su cuerpo al conducto de agua en Ciudad Bolívar.

La Alcaldía de Mosquera expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra la niñez y anunció que mantendrá su colaboración con las autoridades. La investigación deberá reconstruir las últimas horas de Ana Lucía y establecer quién participó en su desaparición y muerte.

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