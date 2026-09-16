Agresivo motociclista intentó quemar a agente de tránsito en Guasca (Cundinamarca)

Durante la revisión de documentos, el motociclista se negó a entregarlos y reaccionó de forma violenta. Rey afirmó que el hombre lanzó contra el agente un objeto encendido que…

Un operativo de control vial en Guasca (Cundinamarca) terminó con un agente de tránsito con quemaduras y un motociclista capturado. El gobernador Jorge Emilio Rey denunció el ataque a través de su cuenta de X y publicó un video de los hechos. Según el mandatario departamental, fue la alcaldía la que pidió el control vial, que contó con el acompañamiento de la Policía.

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Durante la revisión de documentos, el motociclista se negó a entregarlos y reaccionó de forma violenta. Rey afirmó que el hombre lanzó contra el agente un objeto encendido que contenía material inflamable. El elemento alcanzó al funcionario y le causó quemaduras. Hasta el momento no se conoce la gravedad de sus lesiones.

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Incendió la motocicleta para evitar su inmovilización

El gobernador también aseguró que el conductor prendió fuego a su propia motocicleta para impedir que las autoridades la inmovilizaran. En medio del procedimiento, el hombre habría agredido a los policías que acompañaban a los agentes de tránsito. Los uniformados controlaron la situación y dejaron al señalado agresor a disposición de las autoridades competentes.

Es inadmisible la agresión contra uno de nuestros agentes de tránsito durante un operativo de control en Guasca, solicitado por la administración municipal. Durante la verificación de documentos, el conductor de una motocicleta se negó a entregarlos y lanzó contra el agente un… pic.twitter.com/vQyJwvor8t — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 16, 2026

La investigación deberá establecer qué sustancia utilizó durante el ataque, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar los delitos por los que responderá. Jorge Emilio Rey rechazó la agresión y anunció que la Gobernación de Cundinamarca emprenderá las acciones jurídicas correspondientes.

“Los agentes de tránsito y la Policía están en las vías para hacer cumplir las normas y proteger la vida de los ciudadanos. Ningún servidor público debe ser agredido por cumplir con su labor”, escribió el mandatario en X. Rey calificó lo ocurrido como inadmisible e insistió en que este tipo de ataques no tiene justificación. Las autoridades deberán presentar al capturado ante la Fiscalía y definir su situación judicial.

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