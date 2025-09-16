Andrés Carne de Res retoma operación tras comensales que resultaron quemados

Levanta restricción en cocina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego del anuncio del sellamiento temporal que realizó el Ministerio de Trabajo en una de las cocinas del restaurante Andrés Carne de Res, sede calle 85, por riesgos tanto para el personal como los clientes, el establecimiento llego a unos acuerdos con las autoridades con el objetivo de levantar la restricción y retomar la operación.

Lea más: Intento de hurto a ciudadano terminó en balacera y con un delincuente capturado

A través de un comunicado indicaron que acataron e implementaron las recomendaciones emitidas por el Ministerio, dando por finalizada la medida preventiva aplicada en la cocina del tercer piso y anunciaron su reapertura. “El respeto por la ley y el cuidado de nuestro equipo son principios que nos inspiran cada día. Reiteramos nuestro agradecimiento a los comensales y aliados que, con su confianza, nos motivan a seguir creciendo y mejorando constantemente”, señalaron.

Más noticias: En firme fallo de destitución contra docente que falsificó diplomas universitarios

¿Qué pasó en Andrés D.C.?

En redes sociales, comensales denunciaron que durante una visita el viernes 5 de septiembre, fueron víctimas de un angustioso accidente. “Estábamos con unos amigos y sus esposas y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, relató un afectado.

Según su testimonio, una de las máquinas de humo empezó a expulsar “partículas incandescentes, lo que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir”, agregó, adjuntando fotos de las afectaciones denunciadas.

La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y Segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Uno de las… pic.twitter.com/g8zlrfQzb0 — DrMorenoCardio (@Moreno_Cardio) September 7, 2025

Ante este grave incidente, la representación de los afectados y el restaurante llegaron a un acuerdo. Desde la Empresa señalaron que se comprometían a tomar acciones de verificación y eliminación de riesgos, reforzar y mejorar la capacitación en primeros auxilios de los equipos destinados para esto y contratar por parte de un tercero independiente un análisis de riesgo.

Le puede interesar: Bogotá se alista para multitudinaria movilización de conductores sin precedentes

¿Qué encontraron durante la inspección a Andrés Carne de Res?

El martes 9 de septiembre, Mintrabajo llevó a cabo la inspección al sitio tras las denuncias del accidente ocurrido el pasado viernes y que dejó al menos nueve personas con quemaduras o lesiones. Adicional, teniendo en cuenta 26 denuncias a nivel nacional de esta famosa cadena de restaurantes. En la visita de inspección, se identificaron varios riesgos como riesgos eléctricos y riesgo térmicos.

En esa línea, la inspección constató riesgos en la generación de cortocircuitos, descargas eléctricas o incendios. Por otro lado, la alta temperatura en las cocinas podría representar riesgos considerables para los empleados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.