Aníbal Fernández de Soto es el nuevo secretario de Seguridad de Bogotá

Este viernes se dio a conocer la renuncia de Hugo Acero como secretario de Seguridad de Bogotá. Según lo dicho en un comunicado dirigido a la opinión pública, esta decisión ya se había tomado meses atrás, pues el ahora exfuncionario le había comunicado a la alcaldesa su deseo de emprender en nuevos rumbos y dedicarse a proyectos familiares.

Lea también: Hugo Acero renunció a su cargo como secretario de Seguridad de Bogotá

Aunque López no estuvo del todo de acuerdo con esta decisión, pues asegura que Acero ha sido una pieza clave para el manejo de la seguridad en la ciudad, respetó su decisión y le pidió unas semanas mientras encontraban a su reemplazo, quien resultó ser Aníbal Fernández de Soto.

“Es un bogotano extraordinario, con una brillante experiencia en el tema de derechos humanos, de seguridad, de justicia, de convivencia. Aníbal ha sido viceministro del interior, entre otros cargos muy importantes. También ha sido director de Seguridad en el Ministerio de Posconflicto y viceministro de Defensa, experto en políticas de seguridad, con una trayectoria muy importante en el sector público y privado y le agradezco que con ese conocimiento y liderazgo venga a servirle a Bogotá”, manifestó de Fernández la alcaldesa.

Aníbal Fernández de Soto ha sido Viceministro del Interior y Defensa, experto en políticas de convivencia, seguridad, posconflicto y derechos humanos. A partir del 1 de Julio será el Secretario de @SeguridadBOG https://t.co/ava0W9XDZF

A mi amigo Hugo Acero mi gratitud por siempre pic.twitter.com/qORTvDK5rO — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 25, 2021

Le puede interesar: El hurto a comercios en Bogotá se ha reducido 37 % durante 2021

En su intervención, Acero aprovechó para agradecer al comandante de la Policía de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia. “Amigo, conozco a su hermano, a quien también quiero y admiro, he sido subalterno de él, como he sido subalterno de la Policía. A la Policía la quiero, la admiro y la respeto, y a él (hablando del general) y a su hermano mucho más. Tengo un dolor y es no haber traído al general Martínez, ya habrá oportunidad de hablar con él”.

Al nuevo secretario también dirigió unas palabras: “Le deseo lo mejor. Decirle que esto no tiene horario, que son las 24 horas del día, los siete días a la semana. Que tiene una jefe que le va a pedir a cualquier hora resultados e informes muy tempranos y muy tarde en la noche. Hay proyectos importantes para la ciudad que debemos sostener y sobre todo, tenemos que recuperar frentes locales de seguridad, redes ciudadanas, trabajo comunitario y eso es lo que tenemos que seguir haciendo”.

Lea también: Distrito pide a la Policía facilitar la investigación de muertes en las protestas

Finalmente, Fernández agradeció a la alcaldesa por haberlo elegido para desempeñar este cargo, del que reconoce, implica mucha responsabilidad y es un gran desafío. “Esta es una oportunidad para continuar trabajando de forma transversal con toda la administración de Bogotá. La seguridad va más allá de lo que se puede hacer con la fuerza pública, y aquí hay una persona que estará en constante comunicación con todos los secretarios del despacho, convocando también a todos los sectores sociales y políticos de la ciudad, además del Gobierno Nacional, con quien esperamos tener la oportunidad de construir los programas, planes y acciones que se necesitan para la ciudad”, manifestó, al agregar que también comparte un aprecio y respeto hacia la Policía Nacional.

Poner a la ciudadanía en el centro, esa es una de las estrategias que, comunicó, espera implementar en su dirección, misma con la que pretende respetar los derechos y generar confianza y transparencia, haciendo un esfuerzo para que no haya impunidad ante los hechos de violencia “vengan de donde vengan”.

Hay que recordar que a Fernández le corresponde un complejo panorama de seguridad, especialmente por el contexto de las protestas enmarcadas en el paro nacional, en el que se han registrado actos de vandalismo, así denuncias de abuso de fuerza por parte de los uniformados.