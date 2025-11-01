Anuncian el nacimiento de Ámbar, tercer cóndor andino incubado artificialmente

Este es el tercer ejemplar de un proyecto de incubación artificial para hacerle frente al peligro de extinción del cóndor andino. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca registró este viernes el avance de un programa de conservación y biodiversidad de larga data para evitar la desaparición de algunas especies. A través de una publicación en redes sociales, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció la gestación de Ámbar, el tercer cóndor andino que nace bajo condiciones controladas.

El ave es el tercer ejemplar que este proyecto, liderado por la Fundación Parque Jaime Duque, ha logrado dar nacimiento en los últimos años y que busca combatir el peligro que enfrenta la especie en Colombia a causa de envenenamientos y cacería ilegal que lo han puesto al borde de la extinción. En 2024, por ejemplo, nació el primer ejemplar: Rafiki. Y al observar que el proyecto de incubación de huevos tenía resultados, se continuaron con los esfuerzos hasta que a inicios de 2025 nació Wayrá, el segundo cóndor.

“El nacimiento de Ámbar marca un nuevo capítulo en la protección del cóndor andino y de la avifauna silvestre en Cundinamarca y Cundinamarca”, comentó Rey.

Conservando la vida

Este programa de conservación es una apuesta de larga data que existe, por lo menos, desde 2012, cuando varias entidades reunieron esfuerzos, recursos y expertos para proteger especies que fueron incluidas en la lista de especies en peligro de extinción; entre ellas, el cóndor andino.

En 2021, la fundación ambientalista World Wildlife Fund (WWF) denunció que los cóndores en Colombia presentaban un riesgo extremo de ser cazados, envenenados o, como sucedió en Santander en ese entonces, asesinados por civiles por temor a atacar a sus animales ganaderos. Sin embargo, la organización denunció que Colombia debía actuar inmediatamente para proteger a la especie, pues estaba cerca del punto de no retorno en el que, en cuestión de años, el ave desaparecería.

Este programa de la Fundación Jaime Duque, comenta el gobernador, está avanzando pasos en la protección de una especie que además de ser emblemática de la región andina, es clave para el equilibrio del ecosistema.

El proyecto demuestra que cuando se reúnen las autoridades competentes y se acompañan proyectos de conservación con una inversión adecuada, sí se puede hacer frente al riesgo de extinción de varias especies. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, en Cundinamarca habitan cerca del 20 % de las más de 80.000 especies del país.

El nacimiento de Ámbar, más que una incubación aislada, es la esperanza de que esta especie que durante una década estuvo a punto de desaparecer, vuelva a alzar su vuelo en las cordilleras andinas del país.

