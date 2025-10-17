Anuncian medidas contra cobros excesivos de taxistas en el aeropuerto El Dorado

Aeropuerto El Dorado. Foto: ANI

Tras varias denuncias de cobros excesivos del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional El Dorado, que van de viajes de hasta COP 200.000 de un recorrido que no vale más de COP 20.000, compañías de taxi anunciaron acciones en protección de los ciudadanos y viajeros.

La compañía concesionaria por OPAIN, Taxi Imperial, tomo la decisión de implementar estrictas medidas disciplinarias contra los conductores en caso de un cobro excedido.

¿Cómo son las medidas?

Las sanciones van desde suspensiones de 3 a 5 días hasta la expulsión definitiva del conductor, lo anterior, dependiendo de la gravedad de la falta. De la mano, señalaron, que el valor excedente será reembolsado al pasajero afectado.

Los usuarios podrán comunicarse con la empresa a través del correo electrónico: servicioalcliente@taxiimperial.com.co o en la sección de peticiones, quejas y reclamos de la web.

“Taxi Imperial está firmemente comprometida con las tarifas justas reguladas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la calidad del servicio. Estas acciones buscan depurar nuestra operación de aquellos conductores que incumplen las normas y afectan la confianza de los viajeros”, sentenció Valentina Hernández, gerente de Taxi Imperial.

¿Cómo conocer los precios?

En este sentido, para los usuarios que tomen el servicio, la compañía realiza revisiones periódicas de los taxímetros, capacitaciones constantes en servicio al cliente y acciones de información al usuario dentro del aeropuerto, espacios donde los pasajeros pueden conocer el valor de sus carreras en las tabletas disponibles.

También, los viajeros pueden consultar las tarifas oficiales en la calculadora disponible en el sitio web o a través de la app Taxi Imperial.

