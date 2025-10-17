Estación temporal Calle 34 de Transmilenio cerrará este fin de semana

El cierre se debe a las obras que se adelantan por el metro de Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, específicamente por el avance del viaducto sobre la avenida Caracas, la Empresa Metro informó del cierre total y temporal de la estación Calle 34 hasta el lunes, 20 de octubre, a las 4:30 a.m.

Lea más: No habrá Ley Seca en Bogotá durante elecciones de Consejos de Juventud

¿Cómo será el servicio?

Como indicó Transmilenio, los servicios habituales se prestarán en las estaciones cercanas, como lo son:

Calle 45.

Américas Schooll Way.

Calle 22.

📢 #TransMiTeInforma 🔔



🚧 Desde este viernes 17 de octubre a las 10:00 p. m. y hasta el lunes 20 de octubre a las 4:30 a. m., estará cerrada la estación Temporal Calle 34, mientras se adelantan las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá 🏗🚊



⚠️ Después de esta… pic.twitter.com/3OITQkfSGz — TransMilenio (@TransMilenio) October 16, 2025

Además, se mantendrán los cierres nocturnos programados de lunes a jueves, entre las 10:00 p.m. y las 4:30 a.m., con el fin de avanzar en las obras sin afectar la operación en el día. Así mismo, durante este tiempo, la zona contará con personal de apoyo que brindará orientación e información a los usuarios.

Más noticias: Inicia en noviembre las obras de espacio público del futuro Triángulo de Bavaria

Ya no habrá rutas especiales de Transmilenio durante concierto de Imagine Dragons

Hoy, 17 de octubre, la capital albergará un nuevo espectáculo, esta vez, de la banda estadounidense Imagine Dragons, en el Vive Claro Distrito Cultural. Si bien se había señalado que habría rutas especiales para el evento, tras la notificación que el evento terminará sobre las 10:00 p.m., Transmilenio señaló que mantendrá la operación habitual.

En ese sentido, la empresa reiteró que sus componentes troncal y zonal funcionarán con normalidad, con los horarios y rutas regulares que cubren la zona:

Zonal: contará con 33 rutas activas en la Av. 68, Calles 53 y 63, y Carrera 60.

Troncal: dispondrá de 17 servicios en las estaciones CAN, British Council, Salitre El Greco y Vive Claro. Además, las estaciones de la troncal NQS estarán habilitadas hasta las 11:00 p.m.

Le puede interesar: Vacuna contra el herpes zóster no será cubierta por el sistema público: ¿por qué?

De igual manera, aclararon que desde los centros de control y en terreno realizarán monitoreo y seguimiento a la demanda para ajustar la oferta en la medida del avance de la evaluación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.