Aplazan audiencia contra Sencia y concejal denuncia dilación en sanción por El Campín

La audiencia contra Sencia, que podía abrir paso a una multa por el deterioro de la gramilla de El Campín, terminó aplazada hasta el 9 de noviembre. El IDRD sostiene que la decisión permitió vincular a una de las aseguradoras del contrato y garantizar el debido proceso; sin embargo, el concejal Juan David Quintero denuncia que la omisión era previsible y prolongó una respuesta institucional que, a su juicio, ha llegado tarde.

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La nueva fecha quedó fijada nueve días después del concierto Awooween, de Ryan Castro, previsto para este sábado 31 de octubre. El espectáculo tendrá una tarima de 360 grados y un montaje que cubre la cancha, precisamente cuando el estadio debe recuperar la gramilla para recibir a Millonarios frente a América el miércoles 4 de noviembre. Por lo tanto, se mantiene la expectativa sobre si la realización del espectáculo será compatible con el fin principal del escenario: los partidos de fútbol.

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Audiencia contra Sencia quedó para el 9 de noviembre

El IDRD instaló este miércoles la audiencia del procedimiento administrativo sancionatorio que busca establecer si Sencia incumplió sus obligaciones de operación y mantenimiento del estadio. Durante la diligencia, la entidad expuso los hechos, las obligaciones que considera posiblemente vulneradas y una estimación de los perjuicios asociados.

No obstante, antes de abrir la etapa de descargos, el Instituto decidió vincular a Seguros del Estado, una de las compañías que respaldan la póliza de cumplimiento de la concesión junto con Berkley International Seguros Colombia. Por esa razón, la audiencia se reanudará el 9 de noviembre, cuando Sencia y las aseguradoras podrán ejercer su defensa.

La medida no equivale a una multa ni a una declaración de incumplimiento. El contrato contempla descuentos por indicadores de calidad, multas y una cláusula penal, pero esas medidas solo pueden adoptarse después de surtir el procedimiento y valorar los descargos de los involucrados.

La crítica por la dilación en el proceso contra Sencia

Para el concejal Juan David Quintero, el aplazamiento revela una falla en la preparación de la audiencia. El cabildante cuestionó que el IDRD no hubiera vinculado desde el comienzo a todas las aseguradoras que respaldan el contrato y afirmó que esa situación permitió suspender la diligencia.

Según Quintero, el artículo 86 de la Ley 1474 exige citar a los garantes que expidieron pólizas de cumplimiento. Además, aseguró que la solicitud de suspensión fue respaldada por los apoderados de Sencia y de Berkley, mientras el Instituto resolvía la vinculación de Seguros del Estado.

La posición institucional es distinta. En su boletín, el IDRD explicó que Berkley y Seguros del Estado participan de manera independiente en el coaseguro y que decidió formalizar la vinculación de la segunda compañía antes de los descargos para proteger el derecho de defensa. El choque, entonces, no está en la existencia de la audiencia, sino en si el trámite pudo avanzar sin una nueva pausa.

La diferencia resulta relevante porque la suspensión deja sin una decisión contractual el caso de la gramilla al menos hasta el 9 de noviembre. Para ese momento, el estadio ya habrá recibido un nuevo concierto y Millonarios tendrá programado uno de sus próximos partidos de Liga.

El concierto 360° de Ryan Castro vuelve a poner la cancha bajo presión

Awooween, el concierto de Ryan Castro previsto para Halloween, mantiene su fecha en El Campín. El artista anunció una puesta en escena de 360 grados, diseñada para que el público rodee el espectáculo, mientras imágenes del montaje muestran una plataforma que cubre la superficie de juego y sostiene la tarima y otras estructuras.

El IDRD había ordenado un seguimiento especial al concierto desde el 20 de octubre. La interventoría debe verificar el estado de la cancha antes del montaje, acompañar las actividades durante el evento y realizar una inspección dentro de las 24 horas posteriores al desmontaje. También debe exigir a Sencia un plan con horarios, sistemas de protección, cargas permitidas, recuperación del césped y contingencias.

El antecedente inmediato explica esa vigilancia. Tras los conciertos de BTS, las condiciones de la cancha llevaron a la Dimayor a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas el 13 de octubre. La entidad deportiva informó entonces que el campo no ofrecía condiciones adecuadas para disputar fútbol profesional.

Millonarios jugará el 4 de noviembre, tres días después del concierto

La agenda también se modificó por la cercanía entre el show de Ryan Castro y los partidos. Santa Fe trasladará a Techo su encuentro contra Once Caldas del 1 de noviembre, mientras que Millonarios enfrentará a América de Cali en El Campín el miércoles 4 de noviembre a las 8:30 p. m.

El partido de Millonarios estaba previsto inicialmente para el día anterior, pero su cambio se relacionó con el concierto de Awooween y las labores necesarias para desmontar la producción.

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Por ahora, ninguna autoridad ha anunciado que el duelo entre Millonarios y América esté en riesgo. Sin embargo, el intervalo entre el desmontaje y el partido será una nueva prueba para el esquema de protección y recuperación que el Distrito exigió a Sencia.

El IDRD destaca reprogramaciones

El Instituto presentó como resultado de su seguimiento la reorganización de dos eventos de noviembre. Los Tigres del Norte, que se iban a presentar en El Campín el 7 de noviembre, pasaron al 6 de febrero de 2027. Además, Megaland cambió de escenario y fecha: se realizará el 19 de noviembre en Vive Claro, en lugar del 20 de noviembre en El Campín.

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Sencia informó que esos cambios fueron acordados con clubes, autoridades, promotores e IDRD para garantizar el calendario del fútbol profesional y ampliar los tiempos de mantenimiento de la gramilla.

El propio IDRD, sin embargo, aclaró que la reprogramación y reubicación de conciertos no reemplazan las obligaciones contractuales del concesionario ni modifican el curso de la audiencia sancionatoria. Ese matiz es central: retirar eventos futuros puede dar más tiempo a la cancha, pero no resuelve por sí solo la discusión sobre las condiciones que llevaron a cancelar partidos en octubre.

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La gramilla abrió una revisión más amplia sobre la concesión

El estado del césped puso bajo la lupa la relación entre el Distrito, Sencia y la interventoría. La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar para establecer si el mantenimiento, la operación del estadio y la ejecución de la concesión generaron afectaciones a los intereses patrimoniales de la ciudad.

La revisión incluye las obligaciones de disponibilidad del escenario para el fútbol, los costos de recuperación de la cancha y las eventuales consecuencias económicas de aplazamientos o cancelaciones. Además, la Contraloría anunció una auditoría de cumplimiento sobre toda la APP, desde la estructuración del proyecto hasta las contraprestaciones económicas y los ingresos por eventos musicales.

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A ese frente se suma la denuncia del concejal Quintero por un pago de $26.101 millones a APP CDEC, firma originadora de la iniciativa privada. El pago aparece en los informes de seguimiento del IDRD, pero el cabildante pidió revisar si el reconocimiento estaba permitido por las condiciones bajo las cuales se adjudicó la APP. Esa discusión es distinta al proceso por la gramilla y no existe, hasta ahora, una decisión de un organismo de control que haya establecido irregularidades sobre el giro.

La audiencia del 9 de noviembre definirá si el procedimiento administrativo avanza hacia una sanción o si los argumentos de Sencia y las aseguradoras cambian la evaluación del IDRD. Antes de esa fecha, la cancha deberá superar otra prueba: el desmontaje de una producción 360° y la preparación para el partido de Millonarios ante América.

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Señores del IDRD: ampararse en el supuesto cumplimiento "riguroso" del debido proceso para ocultar un error no es profesional ni serio para Bogotá.



El literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 es claro: en estos procesos sancionatorios se debe citar a los garantes que… https://t.co/t3eTFeisTa — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 29, 2026

Información relacionada: Gramilla de El Campín: los documentos que revelan fallas en el control a Sencia.

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