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Gramilla de El Campín: los documentos que revelan fallas en el control a Sencia

Tras la reciente crisis por la grama, documentos revelan que desde febrero el interventor advirtió la falta de un indicador para sancionar por el mal estado de la cancha. Esto a pocos días de una audiencia y una agenda de música y fútbol. El IDRD admite vacío en control de la grama antes del concierto de Ryan Castro.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Trabajos de mantenimiento de la gramilla del estadio El Campín de Bogotá.
Grama estadio el campin de Bogotá
Foto: Jose Vargas Esguerra - Jose Vargas Esguerra

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Se vienen días claves en medio de la controversia por el manejo del estadio El Campín, en los que el operador Sencia tendrá una serie de exámenes que pondrán a prueba su cuestionada gestión. El jueves 29 de octubre debe responder ante el IDRD, en el proceso por presunto incumplimiento relacionado con el deterioro de la gramilla, que obligó a aplazar el partido Millonarios vs Once Caldas; el sábado 31 el estadio albergará el concierto de Ryan Castro, con boletería agotada, y el cual, además, servirá para medir el impacto del montaje sobre el…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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