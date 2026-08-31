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Arranque septiembre con trabajo: más de 600 vacantes con o sin experiencia en Bogotá

Las vacantes son para personas sin ninguna experiencia, con formación técnica, tecnológica y universitaria. Algunas de las ofertas priorizan la vinculación de mujeres.

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Redacción Bogotá
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31 de agosto de 2026 - 04:23 p. m.
Búsqueda de empleo en Bogotá.
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Foto: Secretaría de Desarrollo Econ
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Si está buscando esa primera oportunidad laboral, esta semana Bogotá tiene 672 oportunidades laborales disponibles entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia.

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Del total de oportunidades, 572 están disponibles a través del Servicio Público de Empleo. De estas, 562 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 254 a personas sin experiencia laboral, 103 a mayores de 50 años y 10 a personas con discapacidad. Además, algunas de las ofertas priorizan la vinculación de mujeres.

“Desde Bogotá seguimos fortaleciendo la conexión entre el talento y las empresas que necesitan contratar. Esta semana contamos con 427 vacantes para personas con formación técnica, tecnológica y universitaria. Queremos que los conocimientos adquiridos por las personas encuentren una oportunidad en el mercado laboral”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

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Además, 100 oportunidades estarán disponibles en una convocatoria presencial el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el CDC Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-52. Allí, los aspirantes podrán conocer los perfiles solicitados por las empresas y avanzar en procesos de preselección.

Para consultar las ofertas y postularse, los interesados deben ingresar a la plataforma de empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, registrar o actualizar su hoja de vida y revisar las vacantes que correspondan a su perfil. Puede ingresar haciendo clic aquí.

Vacantes disponibles

Entre las ofertas laborales disponibles durante esta semana se encuentran:

  • Auxiliar de servicio al cliente.
  • Analista administrativa (o).
  • Auxiliar de enfermería.
  • Conductor (a) C2.
  • Asistente de restaurante.
  • Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2-C1.
  • Oficial hidráulico (a).
  • Montador (a) de ensamble.
  • Judicante (prácticas universitarias).
  • Operario (a) de mantenimiento locativo.
  • Representante bilingüe de servicio al cliente B2.
  • Auxiliar de soporte-PCD.
  • Jefa(e) financiera (o).
  • Latonero (a).
  • Técnico (a) senior de vehículos.
  • Técnico (a) junior de vehículos.
  • Técnico(a) auxiliar de vehículos.
  • Agente de soporte.
  • Asistente logístico (a) de inventarios.
  • Operaria (o) de maquinaria para diseño e impresión.
  • Operario (a) de producción.
  • Médica (o) general consulta externa.
  • Associate customer service specialist.
  • Associate patient service specialist.
  • Profesional de atención al donante.
  • Bacterióloga (o).
  • Asistente de desarrollo.
  • Supervisora auxiliar de tráfico.
  • Analista de nómina.
  • Mecánica (o).
  • Asesor (a) comercial externo (a).
  • Team manager OFR.
  • Team leader OFR.
  • Specialist business support – Master Data (SSA).
  • Expert sales – House of Pricing Support.
  • Auxiliar operativo(a)-PCD.
  • Mensajero(a) motorizado(a).
  • Jefe (a) de enfermería.
  • Camillero (a).
  • Ejecutivo (a) comercial Siigo.
  • Técnico electromecánico (a) automotriz.
  • Técnico(a) mecánico(a) de equipos menores.
  • Asistente administrativo(a) de taller.
  • Auxiliar de nómina.
  • Contador (a) junior.
  • Analista de tesorería.
  • Líder de cuadrilla de obra.
  • Oficial de mampostería.
  • Proof of Insurance / Client Management Specialist / Account Management Specialist.
  • Operador(a) de vehículo.
  • Asesor(a) comercial.
  • Telemercaderista.
  • Técnico(a) biomédico(a).
  • Nutricionista.
  • Analista de contabilidad.
  • Auxiliar de laboratorio.
  • Auxiliar de patología.
  • Auxiliar de implementaciones.

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Unidad Móvil de Empleo

La estrategia también llevará servicios de empleo a las localidades mediante la Unidad Móvil de Empleo, que estará del 31 de agosto al 5 de septiembre en Bosa, en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa, ubicado en la calle 65 Sur #78H-51.

La atención será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 m. La ciudadanía podrá recibir orientación ocupacional, postularse a vacantes y consultar los cursos disponibles para formación para el trabajo.

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