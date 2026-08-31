Arranque septiembre con trabajo: más de 600 vacantes con o sin experiencia en Bogotá

Búsqueda de empleo en Bogotá. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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Si está buscando esa primera oportunidad laboral, esta semana Bogotá tiene 672 oportunidades laborales disponibles entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia.

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Del total de oportunidades, 572 están disponibles a través del Servicio Público de Empleo. De estas, 562 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 254 a personas sin experiencia laboral, 103 a mayores de 50 años y 10 a personas con discapacidad. Además, algunas de las ofertas priorizan la vinculación de mujeres.

“Desde Bogotá seguimos fortaleciendo la conexión entre el talento y las empresas que necesitan contratar. Esta semana contamos con 427 vacantes para personas con formación técnica, tecnológica y universitaria. Queremos que los conocimientos adquiridos por las personas encuentren una oportunidad en el mercado laboral”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

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Además, 100 oportunidades estarán disponibles en una convocatoria presencial el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el CDC Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-52. Allí, los aspirantes podrán conocer los perfiles solicitados por las empresas y avanzar en procesos de preselección.

Para consultar las ofertas y postularse, los interesados deben ingresar a la plataforma de empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, registrar o actualizar su hoja de vida y revisar las vacantes que correspondan a su perfil. Puede ingresar haciendo clic aquí.

Vacantes disponibles

Entre las ofertas laborales disponibles durante esta semana se encuentran:

Auxiliar de servicio al cliente.

Analista administrativa (o).

Auxiliar de enfermería.

Conductor (a) C2.

Asistente de restaurante.

Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2-C1.

Oficial hidráulico (a).

Montador (a) de ensamble.

Judicante (prácticas universitarias).

Operario (a) de mantenimiento locativo.

Representante bilingüe de servicio al cliente B2.

Auxiliar de soporte-PCD.

Jefa(e) financiera (o).

Latonero (a).

Técnico (a) senior de vehículos.

Técnico (a) junior de vehículos.

Técnico(a) auxiliar de vehículos.

Agente de soporte.

Asistente logístico (a) de inventarios.

Operaria (o) de maquinaria para diseño e impresión.

Operario (a) de producción.

Médica (o) general consulta externa.

Associate customer service specialist.

Associate patient service specialist.

Profesional de atención al donante.

Bacterióloga (o).

Asistente de desarrollo.

Supervisora auxiliar de tráfico.

Analista de nómina.

Mecánica (o).

Asesor (a) comercial externo (a).

Team manager OFR.

Team leader OFR.

Specialist business support – Master Data (SSA).

Expert sales – House of Pricing Support.

Auxiliar operativo(a)-PCD.

Mensajero(a) motorizado(a).

Jefe (a) de enfermería.

Camillero (a).

Ejecutivo (a) comercial Siigo.

Técnico electromecánico (a) automotriz.

Técnico(a) mecánico(a) de equipos menores.

Asistente administrativo(a) de taller.

Auxiliar de nómina.

Contador (a) junior.

Analista de tesorería.

Líder de cuadrilla de obra.

Oficial de mampostería.

Proof of Insurance / Client Management Specialist / Account Management Specialist.

Operador(a) de vehículo.

Asesor(a) comercial.

Telemercaderista.

Técnico(a) biomédico(a).

Nutricionista.

Analista de contabilidad.

Auxiliar de laboratorio.

Auxiliar de patología.

Auxiliar de implementaciones.

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Unidad Móvil de Empleo

La estrategia también llevará servicios de empleo a las localidades mediante la Unidad Móvil de Empleo, que estará del 31 de agosto al 5 de septiembre en Bosa, en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa, ubicado en la calle 65 Sur #78H-51.

La atención será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 m. La ciudadanía podrá recibir orientación ocupacional, postularse a vacantes y consultar los cursos disponibles para formación para el trabajo.

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