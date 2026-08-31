Arranque septiembre con trabajo: más de 600 vacantes con o sin experiencia en Bogotá

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Si está buscando esa primera oportunidad laboral, esta semana Bogotá tiene 672 oportunidades laborales disponibles entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia.
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Del total de oportunidades, 572 están disponibles a través del Servicio Público de Empleo. De estas, 562 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 254 a personas sin experiencia laboral, 103 a mayores de 50 años y 10 a personas con discapacidad. Además, algunas de las ofertas priorizan la vinculación de mujeres.
“Desde Bogotá seguimos fortaleciendo la conexión entre el talento y las empresas que necesitan contratar. Esta semana contamos con 427 vacantes para personas con formación técnica, tecnológica y universitaria. Queremos que los conocimientos adquiridos por las personas encuentren una oportunidad en el mercado laboral”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.
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Además, 100 oportunidades estarán disponibles en una convocatoria presencial el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el CDC Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-52. Allí, los aspirantes podrán conocer los perfiles solicitados por las empresas y avanzar en procesos de preselección.
Para consultar las ofertas y postularse, los interesados deben ingresar a la plataforma de empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, registrar o actualizar su hoja de vida y revisar las vacantes que correspondan a su perfil. Puede ingresar haciendo clic aquí.
Vacantes disponibles
Entre las ofertas laborales disponibles durante esta semana se encuentran:
- Auxiliar de servicio al cliente.
- Analista administrativa (o).
- Auxiliar de enfermería.
- Conductor (a) C2.
- Asistente de restaurante.
- Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2-C1.
- Oficial hidráulico (a).
- Montador (a) de ensamble.
- Judicante (prácticas universitarias).
- Operario (a) de mantenimiento locativo.
- Representante bilingüe de servicio al cliente B2.
- Auxiliar de soporte-PCD.
- Jefa(e) financiera (o).
- Latonero (a).
- Técnico (a) senior de vehículos.
- Técnico (a) junior de vehículos.
- Técnico(a) auxiliar de vehículos.
- Agente de soporte.
- Asistente logístico (a) de inventarios.
- Operaria (o) de maquinaria para diseño e impresión.
- Operario (a) de producción.
- Médica (o) general consulta externa.
- Associate customer service specialist.
- Associate patient service specialist.
- Profesional de atención al donante.
- Bacterióloga (o).
- Asistente de desarrollo.
- Supervisora auxiliar de tráfico.
- Analista de nómina.
- Mecánica (o).
- Asesor (a) comercial externo (a).
- Team manager OFR.
- Team leader OFR.
- Specialist business support – Master Data (SSA).
- Expert sales – House of Pricing Support.
- Auxiliar operativo(a)-PCD.
- Mensajero(a) motorizado(a).
- Jefe (a) de enfermería.
- Camillero (a).
- Ejecutivo (a) comercial Siigo.
- Técnico electromecánico (a) automotriz.
- Técnico(a) mecánico(a) de equipos menores.
- Asistente administrativo(a) de taller.
- Auxiliar de nómina.
- Contador (a) junior.
- Analista de tesorería.
- Líder de cuadrilla de obra.
- Oficial de mampostería.
- Proof of Insurance / Client Management Specialist / Account Management Specialist.
- Operador(a) de vehículo.
- Asesor(a) comercial.
- Telemercaderista.
- Técnico(a) biomédico(a).
- Nutricionista.
- Analista de contabilidad.
- Auxiliar de laboratorio.
- Auxiliar de patología.
- Auxiliar de implementaciones.
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Unidad Móvil de Empleo
La estrategia también llevará servicios de empleo a las localidades mediante la Unidad Móvil de Empleo, que estará del 31 de agosto al 5 de septiembre en Bosa, en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa, ubicado en la calle 65 Sur #78H-51.
La atención será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 m. La ciudadanía podrá recibir orientación ocupacional, postularse a vacantes y consultar los cursos disponibles para formación para el trabajo.
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