Asesinan a taxista en Soacha: investigan posible vínculo con extorsiones

Los atacantes dispararon y huyeron. Las unidades policiales acordonaron la zona y activaron los protocolos para esclarecer los móviles y ubicar a los responsables. Después del…

Un taxista venezolano de 33 años fue asesinado hacia las 2:30 p. m. de este miércoles 30 de septiembre frente al conjunto residencial Sándalo, en Ciudad Verde, Soacha. Según la Policía, la víctima se movilizaba en un Hyundai Atos de servicio público, de placas SOR-940, por la transversal 24B No. 17-209, cuando dos hombres en una motocicleta NKD blanca la interceptaron.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los atacantes dispararon y huyeron. Las unidades policiales acordonaron la zona y activaron los protocolos para esclarecer los móviles y ubicar a los responsables. Después del homicidio comenzó a circular en redes sociales una grabación que habría sido realizada por los propios atacantes. La publicación atribuye el crimen a Los Satanás y asegura que estaría relacionado con el supuesto incumplimiento del pago de extorsiones por parte del gremio transportador. En el audio se escucha una voz que menciona a “Pedrito” y “Moisés”.

Publicidad

Cámaras serán claves en la investigación

El contenido es materia de investigación. Los peritos buscan establecer su origen y determinar si existe un vínculo entre el ataque, esa estructura criminal y posibles exigencias económicas contra los conductores. Personal de la Sijín y de la Sipol recolecta información y analiza las cámaras de seguridad instaladas en Ciudad Verde.

Las imágenes permitirán reconstruir la llegada y la ruta de escape de los motociclistas, así como identificar a otras personas que pudieran estar involucradas. El alcalde de Soacha Julián Sánchez Perico ordenó reforzar la búsqueda de los dos agresores y pidió a las secretarías de Gobierno y Movilidad convocar una mesa con el gremio para definir medidas de seguridad.

“No descansaremos hasta que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia”, aseguró el mandatario, quien expresó su solidaridad con la familia de la víctima. La Policía solicitó a quienes tengan información útil para esclarecer el homicidio comunicarse mediante la línea de emergencias 123.

Lea más: Cambios en la calle 13 desde el lunes: así funcionará el nuevo ingreso a Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.