Cambios en la calle 13 desde el lunes: así funcionará el nuevo ingreso a Bogotá

Los conductores que ingresan a Bogotá desde Mosquera y otros municipios de la Sabana Occidente tendrán una nueva alternativa para evitar las largas filas de la calle 13 durante las horas pico de la mañana. La Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía de Mosquera pondrán en marcha un piloto que modificará temporalmente el sentido de tres corredores, cambiará dos retornos y alterará el recorrido de 14 rutas de TransMiZonal. La prueba comenzará el lunes 5 de octubre, se extenderá durante un mes y…

Los conductores que ingresan a Bogotá desde Mosquera y otros municipios de la Sabana Occidente tendrán una nueva alternativa para evitar las largas filas de la calle 13 durante las horas pico de la mañana. La Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía de Mosquera pondrán en marcha un piloto que modificará temporalmente el sentido de tres corredores, cambiará dos retornos y alterará el recorrido de 14 rutas de TransMiZonal. La prueba comenzará el lunes 5 de octubre, se extenderá durante un mes y operará de lunes a viernes entre las 5:30 y las 9:30 a. m. Durante ese periodo, las autoridades medirán las velocidades, los tiempos de desplazamiento y el comportamiento del tráfico antes de decidir si mantienen o ajustan la estrategia.

Así funcionará la nueva entrada a Bogotá

Durante el horario del piloto, los vehículos que ingresen por la calle 13 podrán tomar la carrera 128 y continuar por la avenida La Esperanza hasta conectarse con la carrera 103 y llegar a la calle 26. Los sentidos de circulación quedarán de la siguiente manera:

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Carrera 128: hacia el norte, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

Avenida La Esperanza: hacia el oriente, entre las carreras 128 y 103.

Carrera 103: hacia el norte, entre la avenida La Esperanza y la calle 26.

El recorrido funcionará como una alternativa para quienes se desplazan desde el occidente de la región hacia diferentes sectores de Bogotá sin continuar por la calle 13.

Filas de hasta siete kilómetros

La Secretaría de Movilidad informó que por la calle 13 entran, en promedio, 14.391 vehículos durante la hora pico de la mañana. La alta demanda genera filas que pueden alcanzar siete kilómetros. Una persona que viaja desde Mosquera puede tardar alrededor de una hora y media en llegar hasta la carrera 128, según los cálculos oficiales. “Ingresar a Bogotá por el occidente en las horas de la mañana representa un reto para miles de personas. Este piloto nos permitirá evaluar una nueva alternativa y tomar decisiones con base en los resultados”, aseguró María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad. La medida forma parte de la Red Regional de Corredores Eficientes y Seguros, una estrategia para coordinar acciones en las vías que conectan a Bogotá con los municipios vecinos.

Alternativas para salir hacia el occidente

Quienes necesiten salir de Bogotá durante el horario del piloto podrán utilizar la avenida Ciudad de Cali para conectarse con la calle 13. Otra opción será tomar la carrera 100 y luego la calle 17 para llegar a la avenida Centenario. La Dirección de Tránsito y Transporte, el Grupo Guía, los agentes civiles y la Policía de Tránsito estarán desplegados en varios puntos para orientar a los conductores y atender las novedades.

Cambiarán dos retornos

El piloto también modificará la circulación en Bogotá y Mosquera. Los conductores que salgan por la transversal 1 de Mosquera hacia la calle 13 ya no utilizarán el retorno de Italcol. En su lugar, deberán tomar el ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de ese municipio. En Bogotá será eliminado el retorno de la carrera 137A. El nuevo punto estará habilitado en la carrera 137C y será exclusivo para las rutas intermunicipales.

Catorce rutas tendrán modificaciones

Durante las cuatro horas diarias de operación, 14 rutas de TransMiZonal que viajan hacia el occidente presentarán cambios en el tramo final de sus recorridos. Movilidad no detalló en su anuncio cuáles servicios resultarán afectados ni cómo funcionará cada desvío. Por eso, recomendó consultar TransMiApp antes de comenzar el viaje. Al finalizar el mes de prueba, los equipos técnicos compararán los tiempos de recorrido y las velocidades para establecer si la alternativa realmente reduce la congestión y mejora el ingreso a Bogotá por uno de sus corredores más críticos.

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