Asesinan en Usaquén a exconcejal y esmeraldero de Maripí, Boyacá

Crimen de esmeraldero y exconcejal de Maripí Boyacá en el norte de Bogotá Foto: Óscar Pérez

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Edilson Castro Castellanos, de 46 años y exconcejal de Maripí, Boyacá, fue asesinado en la noche del jueves 20 de agosto cuando llegaba a su residencia en el norte de Bogotá. Las primeras indagaciones de la Policía y el CTI de la Fiscalía apuntan a que los responsables ya lo estaban esperando en el sector.

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Castro Castellanos se movilizaba en un vehículo Mercedes-Benz antiguo y llegó hasta el lugar donde estaba ubicada su vivienda, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con el teniente coronel Ricardo Chávez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Mebog, varios hombres que se movilizaban en motocicletas se encontraban en la zona atentos a la llegada del Castellanos.

Una vez el hombre parqueó su vehículo los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron del lugar. Entre tanto, el hombre murió en el sitio como consecuencia de las heridas. “Se encontraba llegando a su lugar de residencia y algunos sujetos en motocicletas se encontraban esperándolo”, explicó el oficial, al entregar información preliminar sobre el caso.

El ataque habría ocurrido entre las 7:30 y las 8:00 de la noche. En el lugar, los investigadores encontraron casquillos y otros elementos que ahora hacen parte del material probatorio con el que se busca reconstruir el homicidio.

Avanza la investigación

La Policía Judicial y el CTI adelantan la investigación para establecer quiénes participaron en el crimen. Una de las principales tareas consiste en revisar las cámaras de seguridad del sector para reconstruir los movimientos de la víctima y de los atacantes antes y después del homicidio.

Los investigadores también recopilan testimonios de personas que pudieron haber presenciado el ataque y trabajan en establecer la ruta de escape de los responsables. Hasta el momento no se han reportado capturas por este homicidio ni las autoridades han establecido públicamente la identidad de los responsables.

Posible relación con otros crímenes

Uno de los principales interrogantes de la investigación es el móvil del crimen. Por ahora, la Policía y la Fiscalía no tienen una hipótesis confirmada.

Castro Castellanos había sido concejal de Maripí, Boyacá, y estaba vinculado a actividades empresariales relacionadas con el sector de las esmeraldas de ese departamento. Esa trayectoria hace parte de los elementos que deberán ser revisados para determinar si existe alguna relación entre sus actividades y el homicidio.

Las autoridades tampoco han informado sobre denuncias previas por amenazas contra la víctima. Por eso, entre las tareas de los investigadores está establecer si el ataque estuvo relacionado con sus actividades comerciales, con sus vínculos políticos o con alguna otra circunstancia.

La investigación busca no solo identificar a quienes ejecutaron el ataque, sino establecer quién pudo haberlo ordenado y si está relacionado con crímenes anteriores de empresarios vinculados con el sector esmeraldero perpetrados por sicarios en la capital del país.

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