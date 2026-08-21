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San Juan de Dios: las reglas y dudas que cambiaron el contrato por $292.000 millones

Tras fracasar una primera convocatoria, el contrato por $292.914 millones para recuperar la Torre Central volvió a abrir con cambios en requisitos técnicos y financieros. La Procuraduría pidió suspender el segundo proceso.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
21 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
Fachada de este hospital ubicado sobre la Carrera décima en Bogotá
Fachada de este hospital ubicado sobre la Carrera décima en Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El edificio que durante décadas simbolizó el abandono del Hospital San Juan de Dios entró en una nueva encrucijada. Esta vez, el problema está en el contrato de $292.914 millones con el que el Gobierno Nacional busca recuperar su Torre Central. En menos de mes y medio, el proceso para adjudicar las obras tropezó una vez más y volvió a abrir con cambios en varias condiciones para competir: dejó un solo proponente habilitado y terminó bajo una solicitud de suspensión de la Procuraduría.

La revisión de los documentos de las invitaciones públicas...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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