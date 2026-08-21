San Juan de Dios: las reglas y dudas que cambiaron el contrato por $292.000 millones

Fachada de este hospital ubicado sobre la Carrera décima en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El edificio que durante décadas simbolizó el abandono del Hospital San Juan de Dios entró en una nueva encrucijada. Esta vez, el problema está en el contrato de $292.914 millones con el que el Gobierno Nacional busca recuperar su Torre Central. En menos de mes y medio, el proceso para adjudicar las obras tropezó una vez más y volvió a abrir con cambios en varias condiciones para competir: dejó un solo proponente habilitado y terminó bajo una solicitud de suspensión de la Procuraduría.

La revisión de los documentos de las invitaciones públicas...