San Juan de Dios: las reglas y dudas que cambiaron el contrato por $292.000 millones

Fachada de este hospital ubicado sobre la Carrera décima en Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
El edificio que durante décadas simbolizó el abandono del Hospital San Juan de Dios entró en una nueva encrucijada. Esta vez, el problema está en el contrato de $292.914 millones con el que el Gobierno Nacional busca recuperar su Torre Central. En menos de mes y medio, el proceso para adjudicar las obras tropezó una vez más y volvió a abrir con cambios en varias condiciones para competir: dejó un solo proponente habilitado y terminó bajo una solicitud de suspensión de la Procuraduría.
La revisión de los documentos de las invitaciones públicas...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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