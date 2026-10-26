Las víctimas fueron identificadas como Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel…

En las últimas horas, las autoridades capturaron a Freddy Alexander Barajas, señalado como presunto responsable del asesinato de una pareja de adultos mayores ocurrido hace siete meses en el barrio Aures, en la localidad de Suba. El caso tiene un detalle que llamó la atención: el detenido era el exyerno de las víctimas, las conocía desde hacía más de 20 años y, pese a haber terminado su relación con una de sus hijas, continuaba viviendo bajo el mismo techo.

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Asesinaron a pareja de abuelos en Suba: el principal sospechoso vivía bajo el mismo techo

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, quienes fueron asesinados el pasado 14 de marzo dentro de su vivienda, en el noroccidente de Bogotá.

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Ese día, las autoridades encontraron sus cuerpos en habitaciones diferentes del inmueble. Ambos presentaban múltiples heridas provocadas con arma blanca, en un crimen que dejó consternados a sus familiares.

De acuerdo con el abogado que representa a la familia, Guerrero habría recibido entre 17 y 19 puñaladas, mientras que Anzola habría sido atacado en el cuello y otras partes del cuerpo.

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El estado de salud del adulto mayor es otro de los detalles que rodean el caso. Según explicó el representante judicial, Anzola recibía tratamientos de diálisis, tenía dificultades de movilidad y necesitaba ayuda para desplazarse dentro de su propia vivienda.

Cuando las autoridades encontraron su cuerpo, estaba cerca de su bastón, un elemento que utilizaba para caminar.

El principal sospechoso llevaba más de 20 años vinculado a la familia

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras la captura es la relación que existía entre el señalado y las víctimas.

Freddy Alexander Barajas había mantenido una relación sentimental con una de las hijas de la pareja y, aunque ese vínculo terminó, continuaba residiendo en la vivienda donde ocurrió el doble homicidio.

Según la información conocida, el hombre llevaba más de dos décadas relacionado con el núcleo familiar, por lo que conocía tanto a los adultos mayores como a sus allegados. Una nieta de las víctimas, en declaraciones a Noticias Caracol, recordó que sus abuelos habían permitido que el hombre viviera en su casa por el cariño que sentían hacia su hija y su nieto.

“Si en algún momento abrieron la puerta de su casa para que esta persona ingresara, viviera con ellos y pues desafortunadamente todo terminara así, pues esto fue por el amor que tenían a su hija y a su nieto”, manifestó.

De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía, el capturado registra anotaciones judiciales relacionadas con violencia intrafamiliar y lesiones personales. Sin embargo, no cuenta con condenas por esos hechos.

Familiares temen que el señalado quede en libertad

Tras conocerse la captura, el abogado de las víctimas expresó su preocupación por la seguridad de los familiares, especialmente ante la posibilidad de que Barajas pueda afrontar el proceso judicial en libertad.

Según explicó, el señalado conoce las viviendas de varios integrantes de la familia, una circunstancia que ha aumentado el temor entre quienes esperan que se esclarezca el doble homicidio.

“Conoce el lugar de vivienda de los familiares y de las demás personas, quienes en este momento también temen por su vida”, señaló el representante judicial.

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Por esta razón, el abogado busca que el procesado permanezca privado de la libertad mientras avanza la investigación y se define su situación jurídica.

Aunque la captura representa un avance en la investigación, todavía queda por establecer judicialmente la responsabilidad de Barajas en el doble homicidio. Será la justicia la encargada de determinar su participación en los hechos y las medidas que correspondan durante el proceso.

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Mientras tanto, siete meses después del crimen, los familiares de Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero esperan que el caso se esclarezca y que los responsables respondan ante las autoridades.

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