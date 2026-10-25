Su madre, Luz Dary Ruiz, cuestionó la versión según la cual su hija se habría lanzado del vehículo en movimiento y denunció que, durante su relación sentimental, la joven habría sido víctima de agresiones físicas, amenazas y…

La muerte de Angie Valentina Rodríguez Ruiz, una joven universitaria oriunda de Ubaté, Cundinamarca, dejó más preguntas que respuestas. El pasado 13 de octubre cayó de una camioneta tipo turbo en una vía de Cajicá, cerca de la Universidad Militar Nueva Granada. Ocho días después falleció a causa de las lesiones.

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¿Las dudas sobre el caso Angie Valentina? Murió tras caer de una camioneta en Cajicá

Su madre, Luz Dary Ruiz, cuestionó la versión según la cual su hija se habría lanzado del vehículo en movimiento y denunció que, durante su relación sentimental, la joven habría sido víctima de agresiones físicas, amenazas y comportamientos controladores por parte del hombre que, según su relato, conducía la camioneta.

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En entrevistas con La FM Fin de Semana, la mujer pidió que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen si los presuntos antecedentes de violencia tienen alguna relación con la muerte de su hija.

Las dudas sobre la caída de Angie Valentina

Según relató Ruiz, el día de los hechos su hija no había asistido a la universidad, pues tenía otras diligencias pendientes. Durante su última conversación, la joven le informó que se encontraba cerca de un puente peatonal.

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“Mami, ya llegué al puente, ahorita te llamo”, le dijo antes de que perdieran comunicación.

Hacia las 5:00 de la tarde, un intendente de la Policía llamó a la madre para informarle que Angie Valentina había sufrido un accidente y que debía dirigirse al hospital de Cajicá.

De acuerdo con la mujer, el conductor de la camioneta sostiene que su hija se lanzó del vehículo, una explicación que considera difícil de aceptar. “Para mí es algo ilógico que ella se tirara de la turbo”, manifestó en entrevista con La FM.

Ruiz también pidió establecer si había otras personas dentro de la cabina y qué ocurrió durante el trayecto. Hasta ahora, las circunstancias exactas de la caída no han sido esclarecidas públicamente.

Madre denuncia presuntas agresiones durante la relación

Luz Dary aseguró que su hija mantuvo una relación sentimental de aproximadamente tres o cuatro años, durante los cuales habría sufrido episodios de violencia física y psicológica. Según contó, comenzó a notar que la joven se mostraba triste, se alejaba de sus familiares y llegaba a casa con moretones que inicialmente atribuía a caídas.

“Él era muy grosero, muy atarbán, le pegaba a mi hija y le controlaba muchas cosas, entre ellas la forma de vestir”, denunció.

La madre afirmó que el hombre le prohibía utilizar determinadas prendas y que también habría protagonizado situaciones de hostigamiento en su lugar de trabajo.

Además, relató que Angie Valentina temía terminar la relación porque, presuntamente, su pareja tomaba represalias contra ella cuando sus familiares lo enfrentaban. “Yo le decía a mi hija: ‘Hija, ¿qué está pasando? Déjalo, déjalo’, y ella me decía: ‘Mami, pero es que no puedo’”, recordó. Estos señalamientos corresponden al testimonio de la madre y deberán ser verificados por las autoridades.

Videos y fotografías podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido

Otro de los aspectos que la familia pide investigar es la atención que recibió Angie Valentina después de caer de la camioneta. Ruiz aseguró que tuvo acceso a imágenes en las que se observa a una persona cerca de su hija tras el hecho. Según su interpretación, esta no habría reaccionado de inmediato para auxiliarla.

También afirmó que la ambulancia habría tardado aproximadamente media hora en llegar, aunque ese tiempo no ha sido confirmado por las autoridades.

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La mujer manifestó que conserva fotografías, videos y conversaciones que considera relevantes para la investigación. Además, señaló que existe una denuncia ante la Policía relacionada con los presuntos antecedentes de maltrato.

“Cuando pase todo esto y tengamos las cosas más claras, aportaremos todas las pruebas que tengo: videos, fotos y conversaciones”, explicó en diálogo con La Más Bakana.

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La familia espera que la Fiscalía reconstruya lo ocurrido dentro de la camioneta, verifique los antecedentes denunciados y establezca si existen responsabilidades penales.“Ojalá que esto no quede impune”, expresó su madre.

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, puede comunicarse con la línea nacional 155. En caso de emergencia, llame al 123. También puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación marcando 122 desde un celular.

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